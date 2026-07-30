Nintendo: Zelda-Remake geht nächsten Schritt

Nintendo kündigte im Juni ein Remake von Zelda: Ocarina of Time für die Switch 2 an, lieferte uns aber nur einen Teaser und sonst keine Details. Man gab nur an, dass es 2026 kommen wird und es sieht gut aus, denn das Remake hat jetzt eine ESRB-Wertung erhalten. Übrigens E10+, es dürfte also bei USK 6 zum Release werden.

Angeblich plant Nintendo eine eigene Direct für Zelda im Sommer, vermutlich auch noch im Rahmen des 40. Jubiläums, auch wenn das theoretisch am 21. Januar 2026 war. Ocarina of Time erschien übrigens am 21. November damals, aber mit Blick auf GTA 6 am 19. November wird Nintendo dieses Datum eher nicht nutzen.

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