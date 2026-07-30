ING hebt Tagesgeld-Zinsen an: So viel gibt es jetzt für Girokonto-Neukunden

Die ING erhöht ab sofort den Zins für ihr Extra-Konto bei neuen Girokonto-Kunden auf 3,75 Prozent p. a.

Die ING führt ab dem 30. Juli 2026 einen höheren Aktionszins für Kunden ein, die ein Girokonto neu eröffnen und dabei gleichzeitig ein Extra-Konto als Tagesgeldkonto erhalten. Nach Angaben der Bank wird das Extra-Konto automatisch mit eröffnet, wenn Neukunden bei der Girokontoeröffnung noch kein entsprechendes Konto bei der ING besitzen.

Der neue Zinssatz von 3,75 Prozent pro Jahr gilt für das erste Extra-Konto, für einen Zeitraum von vier Monaten und für Guthaben bis zu 250.000 Euro. Der Zins wird laut ING automatisch vergeben, wenn Girokonto und Extra-Konto gemeinsam als Paket eröffnet werden.

ING Extra-Konto mit unterschiedlichen Zinsen für Neukunden

Bei einer alleinigen Eröffnung eines Extra-Kontos bietet die ING weiterhin einen Aktionszins von 3,20 Prozent pro Jahr für die ersten vier Monate. Auch hier gilt die Begrenzung auf das erste Extra-Konto und ein Guthaben von maximal 250.000 Euro. Nach Ablauf der jeweiligen Aktionsphase greift laut ING der variable Zinssatz, der aktuell bei 0,75 Prozent pro Jahr liegt.

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

3,75 Prozent Zinsen pro Jahr bei gemeinsamer Eröffnung von Girokonto und Extra-Konto

Aktionszeitraum von vier Monaten für das erste Extra-Konto

Gültig für Guthaben bis 250.000 Euro

0,75 Prozent variabler Zinssatz nach der Aktionsphase

Zum ING-Tagesgeld →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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