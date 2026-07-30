Samsung macht erstmals Verlust mit Smartphones

Samsung DX (Device eXperience) hat für das zweite Quartal 2026 einen Verlust hinnehmen müssen und der Bärenanteil (knapp 415 Millionen Euro, umgerechnet) davon kam von Samsung MX, der Sparte für Smartphones, Tablets und Wearables.

Es ist laut SamMobile der erste Verlust der Sparte und Grund dürften die höheren Preise für Bauteile wie RAM und Speicher sein. Die scheint sich Samsung selbst kaum günstiger zu verkaufen, denn die Speicher-Sparte hatte ein Rekordquartal.

Viele Hersteller heben aktuell die Preise an, auch Samsung hat damit bei den neuen Foldables begonnen und die kommende S26-Reihe dürfte auch teurer werden. Ein Ende der Speicherkrise ist noch nicht in Sicht, sie dürfte 2027 weiter anhalten.

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