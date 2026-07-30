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Revolut verschenkt ChatGPT: Millionen Kunden bekommen KI-Zugang gratis

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Revolut bringt ChatGPT Go für Millionen Kunden mit ausgewählten Tarifen kostenlos.

Die Fintech-Plattform Revolut hat eine Partnerschaft mit OpenAI angekündigt, durch die Privatkunden je nach Tarif bis zu zwölf Monate lang ohne zusätzliche Kosten Zugriff auf ChatGPT Go erhalten. Das Angebot soll die Nutzung von KI-Funktionen im Alltag erweitern und ergänzt das bestehende Angebot an Premium-Leistungen von Revolut.

Mit ChatGPT Go erhalten berechtigte Nutzer laut Revolut höhere Nutzungslimits, zusätzliche Datei-Uploads, Funktionen zur Dokumentenanalyse, Bildgenerierung und Memory-Funktionen. Der Zugang soll unter anderem bei Recherchen, Reiseplanung, Organisation von Aufgaben oder beruflichen Tätigkeiten unterstützen.

ChatGPT Go wird Bestandteil ausgewählter Revolut-Tarife

Die Dauer der kostenlosen Nutzung hängt vom jeweiligen Revolut-Tarif ab. Laut Unternehmensangaben erhalten Kunden mit dem Ultra-Tarif zwölf Monate kostenlosen Zugang sowie zusätzlich einen zwölfmonatigen Buddy Pass.

Metal-Kunden bekommen ChatGPT Go ebenfalls für zwölf Monate, während Premium- und Revolut-Pro-Kunden den Dienst sechs Monate nutzen können. Für Plus- und Standard-Kunden ist eine dreimonatige Sonderaktion vorgesehen.

Die kostenlosen Laufzeiten im Überblick:

  • Ultra: 12 Monate kostenlos plus 12 Monate Buddy Pass
  • Metal: 12 Monate kostenlos
  • Premium und Revolut Pro: 6 Monate kostenlos
  • Plus und Standard: 3 Monate im Rahmen einer Sonderaktion

ChatGPT Go wird in den kommenden Wochen für Revolut Plus- und Standard-Nutzer eingeführt. Für alle anderen kostenpflichtigen Tarife und Revolut Pro ist es ab heute verfügbar.

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