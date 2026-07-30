Deutsche Bahn überrascht mit Gewinn und mehr Fahrgästen

Die Deutsche Bahn hat laut Medienberichten im ersten Halbjahr 2026 erstmals seit sieben Jahren wieder einen Gewinn erzielt.

Nach Informationen des Spiegel und der Bild-Zeitung hat die Deutsche Bahn von Januar bis Juni 2026 im Kerngeschäft einen Überschuss im dreistelligen Millionenbereich erwirtschaftet. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres hatte der Staatskonzern noch einen Verlust von 760 Millionen Euro verzeichnet. Die offiziellen Halbjahreszahlen sollen im Laufe des Tages vorgestellt werden.

Den Berichten zufolge stieg auch die Zahl der Fahrgäste deutlich. Rund 960 Millionen Passagiere nutzten im ersten Halbjahr die Züge der Deutschen Bahn. Das entspricht einem Plus von 17 Millionen Reisenden gegenüber dem Vorjahreszeitraum und ist zugleich der höchste Wert seit der Corona-Pandemie.

Mehr Fahrgäste und Rückkehr in die Gewinnzone

Laut Quelle haben vor allem hohe Kraftstoffpreise viele Pendler und Fernreisende zum Umstieg auf die Bahn bewegt. Zudem sollen Angebote wie das Last-Minute-Ticket, das Familienticket sowie die kostenlose Bahncard 25 für junge Menschen zur gestiegenen Nachfrage beigetragen haben. Die kostenlose Bahncard wurde den Angaben zufolge rund 50.000 Mal bestellt.

Ich finde die Entwicklung bemerkenswert, weil sie sowohl auf eine gestiegene Nachfrage als auch auf eine verbesserte wirtschaftliche Lage der Deutschen Bahn hindeutet. Ob sich dieser positive Trend im weiteren Jahresverlauf fortsetzt, werden die offiziellen Geschäftszahlen zeigen.

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