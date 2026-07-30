Wir wünschen einen fröhlichen Erdüberlastungstag

Es wurde bereits prognostiziert und in diesem Jahr ist der 30. Juli der offizielle „Erdüberlastungstag“. Ab heute lebt die Menschheit „auf Pump“ und verbraucht mehr Ressourcen, als ihr zur Verfügung stehen. So jedenfalls die wissenschaftliche Annahme. Dieser Tag ist ein Konzept, sowas darf natürlich auch hinterfragt werden.

Letztes Jahr war der Erdüberlastungstag übrigens am 25. Juli und er hat sich seit einer Weile in der Mitte des Jahres festgefahren. Wobei vor allem westliche Länder schon früher „feiern“ dürfen, wir in Deutschland beispielsweise am 10. Mai. Aber wir sind auch nicht der negative Höhepunkt, Spitzenreiter sind Katar und Luxemburg.

Am Ende ist es so, als wäre man eigentlich pleite, leiht sich aber Geld von der Bank und hofft, dass sich das irgendwann schon wieder ausgleicht. Was in diesem Fall aber unwahrscheinlich ist, denn dazu müssten wir deutlich weniger Ressourcen verbrauchen und der Klimawandel und alles drumherum ist vielen komplett egal.

Es wird bei der Erde vermutlich wie bei Geldschulden sein, irgendwann verliert man die Kontrolle und dann kommt der Absturz. Wir sind zwar schon an einem Punkt, an dem man merken sollte, dass das alles nicht optimal läuft, aber der Mensch neigt dazu, sowas zu ignorieren. Wie der Raucher, der erst aufhört, wenn er Krebs hat.

Und selbst sowas schreckt viele ja nicht ab.

Nachhaltigkeit wird zum Feind

Ich habe die Hoffnung vor ein paar Jahren aufgegeben, womit ich nicht alleine bin, wie aktuelle Zahlen zeigen. Es regiert eine Generation, der die Zukunft komplett egal ist (nicht allen, das weiß ich auch). Die Generation, die damit irgendwann so richtig zu kämpfen haben wird, hat aber leider noch keinen (politischen) Einfluss.

Aber warum sollte man mit der Erde besser als mit einem selbst umgehen? Die Menschen werden immer fetter, vielen kaufen mehr, als sie sich leisten können, der Verzicht ist der Feind und eine nachhaltige Lebensweise wird zu einer Ideologie, die eine politische Richtung für ihre eigenen Interessen einer dummen Masse verkauft.

Es ist ein komplexes Thema und es ist ein unangenehmes Thema, weil es sich nur mit Veränderung lösen lässt. Aktuell ist die breite Masse aber nicht bereit dazu.

Also, wir wünschen einen fröhlichen Erdüberlastungstag.

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