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Smartphones werden ab Herbst noch teurer

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Als wäre die Speicherkrise nicht schon schlimm genug, steht ab dem 1. September schon die nächste Preiserhöhung bei Smartphones an, denn Qualcomm wird die Preise laut eigenen Angaben erhöhen. Dieser Schritt hat sich schon angedeutet.

Details zu den höheren Preisen hat Cristiano Amon nicht verraten, so CNBC, aber Gerüchte sprechen von einem „zweistelligen Prozentbereich“. Qualcomm verdient weniger, auch weil Apple als Partner wegbricht, das muss man jetzt ausgleichen.

Und die Partner von Qualcomm werden diese Preiserhöhung weiterreichen.

In den letzten Wochen haben viele Unternehmen ihre Preise für Smartphones erhöht, oft um knapp 100 Euro, andere wie Apple und Google werden folgen. Aber das wird vermutlich nicht die letzte Preiserhöhung und es ist davon auszugehen, dass es 2027 weitergeht. Die Frage ist also, wo die Grenze bei den Nutzern liegt.

Man kann die Preise nicht ewig erhöhen, denn irgendwann springen zu viele Nutzer ab. Daher suchen Unternehmen wie Apple aktuell nach neuen Lösungen, wie dem Leasing-Programm. Sowas werden wir in Zukunft sicher noch häufiger sehen.

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  1. Jonas 🎖
    sagt am

    Ein iPhone 17 reizt meine Schmerzgrenze eigentlich schon aus. Wenn das Basismodell über 1k ist dann wird es doch die längere Nutzung bei mir.

    Antworten

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