Smartphones

Über 1.000 Euro: Preise für das „Budget-Modell“ von Samsung

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Samsung plant auch in diesem Jahr ein neues FE-Modell, so der sehr zuverlässige Insider „billbil-kun“, der uns zwar noch keine Details zum Samsung Galaxy S26 FE liefert, dafür aber schon die Preise für alle drei Speicherversionen parat hat.

Es bleibt bei 128 GB in der Basis, diese kostet 799 Euro, für 256 GB zahlt man 899 Euro und wer 512 GB benötigt, der legt nicht weitere 100 Euro auf den Tisch, denn da ist die UVP bei 1.099 Euro und somit ist das FE-Modell erstmals vierstellig.

Wir rechnen mit eher mittelmäßiger Hardware, wie einem Exynos 2500 und nur 8 GB RAM, mit der S26-Reihe dürfte das wieder wenig zu tun haben. Das erste FE war ein echt guter Deal, mittlerweile ist das eher ein überteuertes A-Modell. Das man nicht zur UVP kauft, das ist eher ein Smartphone für Deals und Netzbetreiber.

Ich gehe also davon aus, dass da wieder viele von abraten werden, wenn Samsung das Galaxy S26 FE vorstellt, weil ein normales S26 günstiger und besser ist. Doch das wird nicht lange halten, denn die UVP ist beim FE wenig wert und wird sicher schnell nach unten gedrückt. Spätestens vor Weihnachten gibt es gute Deals.

Mit einer „Fan Edition“, wie das erste FE, hat es aber nichts mehr zu tun.

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  1. The G 👋
    sagt am

    Naja selbst das Billigsmartphone von Xiaomi soll ja inzwischen bei 280 Euro starten. Knapp 100 mehr als bisher und sogar weniger Arbeitsspeicher haben und eine schlechtere Kamera. Schauen wir mal wo die Reise hingeht.

    Oneplus und Nothing hat der Markt schon weggefegt .

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