BIGSIM senkt die Preise drastisch – Allnet-Flat-Tarif für 3,49 Euro mtl.

Die Marke BIGSIM hat eine befristete Sonderaktion mit Freimonaten und vergünstigten Allnet-Tarifen für verschiedene Laufzeiten angekündigt.

Nach Angaben des Unternehmens umfasst die aktuelle Special-Aktion Allnet-Flats mit 5G-Zugang, die sowohl mit kurzer als auch mit langer Vertragslaufzeit angeboten werden.

Bei einer Laufzeit von 24 Monaten gewährt BIGSIM sechs beitragsfreie Monate, während bei monatlich kündbaren Tarifen zwei Freimonate vorgesehen sind. Der beworbene Effektivpreis ergibt sich aus der Verrechnung dieser Freimonate über die jeweilige Laufzeit.

Konkret nennt BIGSIM einen Tarif mit 4 GB Datenvolumen für 3,49 Euro pro Monat, der rechnerisch sogar auf einen noch niedrigeren Durchschnittspreis kommt. Laut Unternehmensangaben bleiben die monatlichen Preise auch nach Ablauf von 24 Monaten unverändert.

Die Aktion ist ausschließlich über eine spezielle Aktionsseite verfügbar und zeitlich begrenzt.

Details zur BIGSIM Special-Aktion und weiteren Tarifen

Neben der Special-Aktion verweist das Unternehmen auf weitere Allnet-Tarife, die ebenfalls mit 5G im 1&1-Netz (inkl. Vodafone-Roaming) ausgestattet sind. Für diese Angebote entfällt bei 24 Monaten Laufzeit der Bereitstellungspreis, während bei einem Monat Laufzeit einmalig 9,99 Euro anfallen.

Zusätzlich kündigt BIGSIM für diese Tarife einen Wechselbonus in Höhe von 10 Euro an, ausgenommen ist die Special-Aktion.

Überblick zu den Aktionskonditionen

  • 5G Allnet-Flat in allen beworbenen Tarifen
  • Sechs Freimonate bei 24 Monaten Laufzeit
  • Zwei Freimonate bei monatlicher Laufzeit
  • Feste Monatspreise auch nach 24 Monaten

