BIGSIM senkt Tarifpreise radikal: 5 GB für nur 3,49 € – Aktion verlängert!
Der Mobilfunkanbieter BIGSIM startet einen neuen 5-GB-Spezialtarif für 3,49 Euro pro Monat inklusive drei Freimonaten.
Bei BIGSIM wurde heute der 5-GB-Spezialtarif für 3,49 € pro Monat inklusive 3 Freimonaten verlängert. Von den Freimonaten profitieren alle Neukunden, unabhängig davon, ob die 24-Monats- oder 1-Monats-Variante gewählt wird. Der Bonus wird in beiden Varianten vom 4. bis 6. Vertragsmonat direkt auf der Rechnung gutgeschrieben.
Das Angebot gilt für alle Neukunden unabhängig davon, ob sie die 24-Monats- oder die Flex-Variante wählen. Laut Unternehmensangaben profitieren Kunden von der Ersparnis von bis zu 10,47 Euro durch die Freimonate. Der Tarif bietet eine Allnet-Flat, SMS-Flat und 5G-Internet mit bis zu 50 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit sowie 32 Mbit/s Upload.
Die 24-Monats-Variante umfasst laut BIGSIM eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten, „0 Euro“ Anschlusspreis und die Möglichkeit, den Vertragsbeginn um bis zu 120 Tage in die Zukunft zu verschieben.
Für die Flex-Variante beträgt die Laufzeit einen Monat, der Anschlusspreis liegt bei 9,99 Euro und die gleichen Freimonate können genutzt werden. Beide Varianten unterstützen VoLTE und WiFi-Call.
Details zum 5-GB-Spezialtarif und Netznutzung
Leistungsübersicht der Tarifoptionen
Wesentliche Leistungen im Überblick:
- 5 GB 5G Internet im 1&1-Netz (inkl. Vodafone-Roaming)
- Allnet-Flat für Telefonie und SMS
- VoLTE- und WiFi-Call-fähig
- Flexible Vertragsbeginnoption bis +120 Tage
- 3 Freimonate als Aktionsvorteil
