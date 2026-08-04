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BIGSIM und sim24: Mehr Datenvolumen zum gleichen Preis

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Die Mobilfunkmarken BIGSIM und sim24 starten neue Tarifaktionen mit zusätzlichem Datenvolumen und dauerhaftem Monatspreis.

BIGSIM und sim24 haben neue Aktionsangebote für ihre 5G-Allnet-Flats angekündigt. Demnach bieten alle Tarife eine maximale Geschwindigkeit von 50 MBit/s sowie einen Monatspreis, der auch nach 24 Monaten unverändert bleiben soll. Beide Anbieter nutzen das 1&1-Mobilfunknetz mit Unterstützung von National Roaming im Vodafone-Netz (D2) für eine bessere Abdeckung.

Bei BIGSIM reichen die Angebote von 35 GB für 7,99 Euro bis zu 90 GB für 19,99 Euro im Monat. Ein Teil der Tarife ist bis zum 7. August um 11 Uhr verfügbar, weitere Varianten werden „nur für kurze Zeit“ angeboten. Der Bereitstellungspreis beträgt 9,99 Euro und entfällt bei einer Laufzeit von 24 Monaten.

Zu den BIGSIM-Angeboten →

Neue 5G-Tarife bei BIGSIM und sim24

Auch sim24 hat zeitgleich neue Aktionspreise veröffentlicht. Dort beginnen die Tarife bei 20 GB für 6,99 Euro im Monat und reichen bis zu 80 GB für 16,99 Euro monatlich. Wie bei BIGSIM gilt auch hier ein dauerhaft gleichbleibender Monatspreis sowie eine maximale Geschwindigkeit von 50 MBit/s.

Zu den sim24-Angeboten →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.


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