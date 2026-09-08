40 GB für 7,99 Euro: Neuer klarmobil Vodafone-Tarif startet
Klarmobil bietet eine monatlich kündbare 40-GB-Allnet-Flat im Vodafone-Netz für 7,99 Euro pro Monat an.
Der Tarif unterstützt 5G mit bis zu 50 Mbit/s und enthält eine Telefon- sowie SMS-Flat. Ein Anschlusspreis fällt laut Anbieter nicht an. Auch der Vertragsbeginn lässt sich flexibel wählen.
40 GB im Vodafone-Netz für 7,99 Euro
Besonders interessant ist die Preisgestaltung nach den ersten zwei Jahren. Ab dem 25. Monat steigt der monatliche Grundpreis lediglich auf 9,99 Euro. Eine langfristige Mindestvertragslaufzeit gibt es nicht.
Die wichtigsten Tarifdetails im Überblick:
- 40 GB Datenvolumen mit 5G und bis zu 50 Mbit/s
- 7,99 Euro monatlich, ab Monat 25 dann 9,99 Euro
- monatlich kündbar und 0 Euro Anschlusspreis
- Telefon- und SMS-Flat inklusive
Eine Rufnummernmitnahme ist nach Angaben von klarmobil aus allen Netzen kostenlos möglich. Ausgenommen sind lediglich bestehende klarmobil-Tarife, die bereits im Vodafone-Netz laufen. Hier sei ein interner Wechsel technisch nicht möglich.
Ich finde das Angebot vor allem wegen der Kombination aus 40 GB, kurzer Kündigungsfrist und fehlendem Anschlusspreis attraktiv. Dass der Preis nach zwei Jahren nur um 2 Euro steigt, macht den Tarif auch längerfristig interessant.
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