Telekom erhöht Datenvolumen bei MagentaMobil Prepaid

Die Telekom erhöht ab dem heutigen 8. September dauerhaft das Datenvolumen mehrerer MagentaMobil-Prepaid-Tarife.

Die Aktion läuft vom 8. September bis zum 13. Oktober 2026 und gilt für Mobilfunk-Neukunden. Je nach Tarif steigt das enthaltene Datenvolumen um 5 bis 20 GB. Die prozentuale Erhöhung liegt jeweils bei 25 Prozent.

Mehr Daten für MagentaMobil Prepaid

Die neuen Datenvolumen im Überblick:

Jahrestarif: 25 GB statt 20 GB

Prepaid M: 25 GB statt 20 GB

Prepaid L: 50 GB statt 40 GB

Prepaid XL: 100 GB statt 80 GB

Die höheren Datenvolumen gelten laut Telekom dauerhaft für entsprechende Neuabschlüsse im Aktionszeitraum. Bestandskunden mit Tarifwechsel oder Vertragsverlängerung sowie Wechsel aus Postpaid-Angeboten sind von der Aktion ausgeschlossen.

Ein weiterer Vorteil bleibt erhalten: Nicht verbrauchtes Datenvolumen wird in den nächsten Abrechnungszeitraum übertragen und dort zuerst genutzt. Gerade bei den größeren Tarifen kann sich so ein zusätzliches Datenpolster aufbauen.

Ich finde die Aufwertung sinnvoll, weil die Telekom damit ohne neue Tarifstruktur schlicht mehr Leistung bietet. Schade ist allerdings, dass bestehende Prepaid-Kunden von der Erhöhung nicht automatisch profitieren.

Zu den Telekom-Prepaid-Tarifen →

Das Kleingedruckte: Aktionsangebot bei Neubestellung (Neuvertrag mit neuer Mobilfunk-Rufnummer bzw. Rufnummernmitnahme von einem anderen Anbieter) der Tarife MagentaMobil Prepaid M, L und XL oder Prepaid Jahrestarif und Aktivierung innerhalb des Aktionszeitraums 08.09. – 13.10.2026.

In den Tarifen MagentaMobil Prepaid M (Inklusivvolumen 20 GB pro 4 Wochen) bzw. im Jahrestarif (Inklusivvolumen 20 GB pro Monat) erhalten Sie zusätzlich dauerhaft +5 GB pro 4 Wochen bzw. monatlich, im MagentaMobil Prepaid L (Inklusivvolumen 40 GB pro 4 Wochen) zusätzlich dauerhaft +10 GB pro 4 Wochen, im MagentaMobil Prepaid XL (Inklusivvolumen 80 GB pro 4 Wochen) dauerhaft +20 GB pro 4 Wochen.

Aktionsangebot gilt auch bei Aktivierung nach Ablauf des Aktionszeitraums wegen Rufnummernmitnahme zur Telekom, wenn Neubestellung und Legitimationsverfahren innerhalb des Aktionszeitraums erfolgen.

Nicht verbrauchtes Datenvolumen wird bei für den Tarif ausreichenden Guthabens automatisch in den nächsten Abrechnungszeitraum übertragen, kann innerhalb dieser Zeit genutzt werden und verfällt zum Ende dieses Abrechnungszeitraums.

Abrechnungszeitraum für Leistungen in den Tarifen MagentaMobil Prepaid M, L, XL: 4 Wochen, beim Jahrestarif ein Monat.

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