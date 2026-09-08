80 GB für 9,99 Euro: SparSIM legt zum Geburtstag nach

Der Mobilfunkanbieter SparSIM bietet zum ersten Geburtstag 80 GB im Vodafone-Netz für dauerhaft 9,99 Euro im Monat.

Die Geburtstagsaktion startet ab sofort. Beim Tarif SparSIM M steigt das Datenvolumen von 45 auf 80 GB. Gleichzeitig entfällt der bisherige Anschlusspreis von 19,99 Euro.

SparSIM kombiniert 80 GB mit 70 Euro Wechselbonus

Der Tarif nutzt 5G im Vodafone-Netz mit maximal 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload. Eine Allnet- und SMS-Flat sowie VoLTE und WLAN-Telefonie sind enthalten. Die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate. Der Monatspreis bleibt laut Anbieter dauerhaft bei 9,99 Euro.

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

80 GB 5G für 9,99 Euro monatlich

0 Euro Anschlusspreis

70 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme

24 Monate Laufzeit, voraussichtlich bis 30. September 2026 buchbar

Daneben bleibt SparSIM S Flex mit 35 statt 25 GB für dauerhaft 6,99 Euro im Monat verfügbar. Der flexibel kündbare Tarif kostet ebenfalls keinen Anschlusspreis und läuft nach aktuellem Stand noch bis zum 15. September 2026.

Zu den SparSIM-Tarifen →

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