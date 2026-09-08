50 Mbit/s für 33 Euro: congstar legt bei Zuhause-Tarifen nach

Congstar bietet den Zuhause-Tarif mit 50 Mbit/s jetzt frei für 33 Euro im Monat an und erweitert das Angebot für Studenten.

Die Herbstkampagne läuft bis zum 31. Oktober 2026. Der Tarif mit 50 Mbit/s war bislang nur als Alternative verfügbar, wenn 100 Mbit/s technisch nicht möglich waren. Nun kann er regulär gebucht werden. Der Monatspreis sinkt dabei von 38 auf 33 Euro.

congstar Zuhause wird günstiger und flexibler

Auch mehrere schnellere Tarife bleiben während der Aktion reduziert. Zusätzlich entfallen laut congstar der regulär 50 Euro teure Bereitstellungspreis sowie die Routermiete von sonst 5 Euro pro Monat.

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

50 Mbit/s: 33 statt 38 Euro monatlich

100 und 150 Mbit/s: 36 statt 38 Euro

175 bis 300 Mbit/s: 42 statt 45 Euro

600 Mbit/s: 50 statt 55 Euro

1.000 Mbit/s: 60 statt 65 Euro

Neu sind zudem monatlich kündbare Zuhause-Tarife für Studierende. Diese stehen für DSL und Glasfaser zur Verfügung. Auch hier nennt congstar 0 Euro Bereitstellung, dauerhaft keine Routermiete und Rabatte von bis zu 5 Euro gegenüber dem regulären Preis.

Zu congstar Zuhause →

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