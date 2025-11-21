Tarife

Black-Friday-Aktion: Zwei neue Unlimited-Tarife für nur 14,99 Euro mtl. gestartet

Autor-Bild
Von
|
Bild: KI-generiert

Freenet und Klarmobil starten ab heute neue Unlimited-Tarife mit 50 Mbit/s für 14,99 Euro monatlich. Unterschiede gibt es bei Netz und Laufzeit.

Kurz vor dem Black Friday kündigen die Anbieter freenet und klarmobil zwei neue Unlimited-Tarife an. Beide Mobilfunkverträge bieten eine Datenflat mit bis zu 50 Mbit/s im 5G-Netz sowie eine Telefon- und SMS-Flat. Der monatliche Preis beträgt jeweils 14,99 Euro, wobei sich die Angebote hinsichtlich Laufzeit und Anschlusskosten unterscheiden.

Freenet bietet den Tarif „Unlimited Advanced“ im Vodafone-Netz mit einer festen Laufzeit von 24 Monaten an. Der Anschlusspreis entfällt hier laut Anbieter komplett. Klarmobil hingegen setzt auf das Telefónica-Netz und ermöglicht eine monatlich kündbare Variante eines Unlimited-Tarifs, verlangt dafür aber einen einmaligen Anschlusspreis von 9,99 Euro.

Details zu Laufzeit, Netz und Zusatzoption

Laut Anbieter können Kunden ihre Rufnummer kostenfrei aus anderen Netzen übernehmen, ausgenommen sind Übertragungen innerhalb derselben Marke und desselben Netzes. Der Vertragsbeginn lässt sich flexibel festlegen.

Zusätzlich erhalten Neukunden laut Anbietern drei kostenlose Monate des Streamingdienstes waipu.tv Comfort. Danach kostet die Option 4,99 Euro pro Monat und ist monatlich kündbar.

Zum Tarif …

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / Black-Friday-Aktion: Zwei neue Unlimited-Tarife für nur 14,99 Euro mtl. gestartet
Weitere Neuigkeiten
Kritik an Software-Zustand von Apple wächst
in Firmware und OS
Audi A3 Sedan
Audi plant „günstiges“ Elektroauto für Ende 2026
in Mobilität
WhatsApp: Neue Info-Funktion startet
in Dienste
5G-Frequenzen: Bundesnetzagentur startet Neuvergabe
in Marktgeschehen
Gigatv Home Sound Fernbedienung
Black Weekend bei GigaTV: Vodafone verleiht 99 Filme für je 0,99 €
in Vodafone
Amazon 1
Amazon verkauft Retouren günstiger
in News
Android Auto Google 2024 Header
Google macht Android Auto deutlich schlauer
in Dienste
House Dragon Hbo Header
HBO plant große Zukunft für Game of Thrones
in News
Volkswagen Future Plan: Passenger Cars Brand Gives First Glimpse
Volkswagen in der Krise: „Es muss sich viel ändern“
in Mobilität
Apple Iphone 16 Pro Google Pixel 9 Pro Display
Google setzt Apple massiv unter Druck
in Firmware und OS