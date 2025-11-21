Black-Friday-Aktion: Zwei neue Unlimited-Tarife für nur 14,99 Euro mtl. gestartet

Freenet und Klarmobil starten ab heute neue Unlimited-Tarife mit 50 Mbit/s für 14,99 Euro monatlich. Unterschiede gibt es bei Netz und Laufzeit.

Kurz vor dem Black Friday kündigen die Anbieter freenet und klarmobil zwei neue Unlimited-Tarife an. Beide Mobilfunkverträge bieten eine Datenflat mit bis zu 50 Mbit/s im 5G-Netz sowie eine Telefon- und SMS-Flat. Der monatliche Preis beträgt jeweils 14,99 Euro, wobei sich die Angebote hinsichtlich Laufzeit und Anschlusskosten unterscheiden.

Freenet bietet den Tarif „Unlimited Advanced“ im Vodafone-Netz mit einer festen Laufzeit von 24 Monaten an. Der Anschlusspreis entfällt hier laut Anbieter komplett. Klarmobil hingegen setzt auf das Telefónica-Netz und ermöglicht eine monatlich kündbare Variante eines Unlimited-Tarifs, verlangt dafür aber einen einmaligen Anschlusspreis von 9,99 Euro.

Details zu Laufzeit, Netz und Zusatzoption

Laut Anbieter können Kunden ihre Rufnummer kostenfrei aus anderen Netzen übernehmen, ausgenommen sind Übertragungen innerhalb derselben Marke und desselben Netzes. Der Vertragsbeginn lässt sich flexibel festlegen.

Zusätzlich erhalten Neukunden laut Anbietern drei kostenlose Monate des Streamingdienstes waipu.tv Comfort. Danach kostet die Option 4,99 Euro pro Monat und ist monatlich kündbar.

