Black Friday bei Handyhelden: 25 GB Allnet-Flat für 4,99 Euro mtl. – monatlich kündbar

Handyhelden holt zum Black Friday einen günstigen 25-GB-Mobilfunktarif im Telefónica-Netz zurück.

Der Tarif umfasst eine Allnet-Flat mit 25 Gigabyte Datenvolumen über das 5G-Netz von Telefónica. Nutzer können mit bis zu 50 Mbit pro Sekunde surfen und erhalten unbegrenzte Anrufe sowie SMS. Der Preis beträgt dauerhaft 4,99 Euro im Monat, hinzu kommt ein einmaliger Anschlusspreis von 9,99 Euro. Der Tarif ist monatlich kündbar und enthält VoLTE- sowie WLAN-Call-Funktion.

25-GB-Tarif mit dauerhaftem Preisvorteil

Der Anbieter betont, dass der monatliche Preis auch langfristig stabil bleibt. Damit soll der Tarif unabhängig von der Laufzeit immer bei 4,99 Euro liegen. Zusätzlich können Kunden in einem gewissen Rahmen selbst entscheiden, wann der Vertrag startet, etwa bei einer Rufnummernmitnahme.

Enthaltene Zusatzleistung:

  • 6 Monate waipu.tv Comfort inklusive
  • Automatische Beendigung nach Gratismonaten
  • waipu.tv endet automatisch bei Kündigung des Tarifs

Nach Ablauf der sechs Gratismonate für waipu.tv Comfort endet die Option automatisch, es entstehen keine Folgekosten. Wird der Haupttarif gekündigt, endet auch der Streamingzugang automatisch.

