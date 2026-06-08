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Blade: Marvel-Blockbuster für die Xbox ist wohl gescheitert

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Microsoft kündigte Ende 2023 ein eigenes Marvel-Spiel mit Blade an und viele hätten spätestens jetzt im Rahmen des großen Xbox Showcase mal mit einem Lebenszeichen gerechnet. Auch als kleiner Konter gegen Sony und Wolverine.

Doch Microsoft schweigt bis heute zu Blade und wie es aussieht, ist das Projekt gescheitert. Das hat jedenfalls der gut informierte Jeff Grubb erfahren. Noch ist das Aus des Spiels nicht offiziell bestätigt, aber gut sieht es tatsächlich nicht aus.

Fänd ich sehr schade, denn die Konzeptbilder und Szenen sehen gut aus und ich könnte mir ein Spiel rund um Blade sehr gut vorstellen. Da aber mal 2027 angepeilt war und wir nichts Neues gesehen haben, bin ich hier leider auch eher skeptisch.

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8. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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