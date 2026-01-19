Blitzer.de integriert CarPlay

Dienste

Die App Blitzer.de hat ein Update auf Version 4.3.0 erhalten und lässt sich ab sofort über CarPlay direkt auf dem Fahrzeugbildschirm nutzen.

Die Betreiber von Blitzer.de haben eine neue Funktion freigegeben, die es ermöglicht, die App über CarPlay zu bedienen. Blitzer.de liefert Live-Warnungen zu festen und mobilen Radarkontrollen sowie zu Gefahrenstellen wie liegengebliebenen Fahrzeugen, Unfällen oder Stauenden.

Laut Unternehmensangaben stützt sich die App auf eine Community von über fünf Millionen aktiven Nutzern in Europa.

CarPlay-Integration und flexible Audiooptionen

Dank der CarPlay-Integration können Anwender selbst entscheiden, ob sie die Informationen auf dem Fahrzeugdisplay sehen möchten. In den App-Einstellungen lassen sich zusätzlich Präferenzen für die Audioausgabe festlegen, sodass Warnungen entweder über das Fahrzeugsystem oder nur über den iPhone-Lautsprecher abgespielt werden.

Wesentliche Funktionen der App

  • Warnungen vor festen Blitzern in der kostenlosen Version
  • Echtzeitinformationen zu mobilen Kontrollen in der Pro-Version
  • Anzeige von Baustellen und Gefahrensituationen in Echtzeit
  • Optionale Nutzung von CarPlay für die App-Anzeige
  • Individuelle Einstellung der Audioausgabe

Blitzer.de beschreibt sich selbst als Marktführer unter den Verkehrssicherheits-Apps in Deutschland. Die Pro-Version kostet einmalig 9,99 Euro und ermöglicht zusätzlich Warnungen vor mobilen Kontrollen sowie weitere Echtzeitinformationen.

Aktuell arbeitet die Bundesregierung an einem neuen Straßenverkehrsgesetz, das ein vollständiges Verbot von Blitzerwarn-Apps und ähnlichen Geräten enthalten könnte. Laut Medienberichten ist die Debatte um die Zukunft dieser Funktionen noch nicht abgeschlossen.

Ich persönlich kann euch wenig zur App selbst sagen, da ich Blitzer.de noch nie genutzt habe und auch keinen Bedarf dafür sehe. Mit einer Kombination aus Verkehrszeichenerkennung, aktuellem Kartenmaterial, Tempomat sowie Speed-Limiter fahre ich ziemlich stress- und blitzerfrei.

