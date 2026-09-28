Tesla erhöht die Löhne in Grünheide erneut deutlich

Der Autobauer Tesla erhöht die Gehälter in Grünheide zum 1. Oktober um durchschnittlich vier bis fünf Prozent.

Vor allem die Beschäftigten in der Produktion profitieren. Sie erhalten nach Unternehmensangaben fünf Prozent mehr. Für Facharbeiter steigen die Gehälter um vier Prozent. Hinzu kommt dort ein leistungsbezogener Bonus.

Tesla erhöht Löhne in Grünheide erneut

Tesla beschäftigt in seinem einzigen europäischen Autowerk zuletzt knapp 11.000 Mitarbeiter. Das Einstiegsgehalt in der Produktion steigt durch die Anpassung laut Unternehmen auf rund 45.750 Euro pro Jahr. Seit dem Produktionsstart im März 2022 hat Tesla die Entgelte nach eigenen Angaben jedes Jahr erhöht.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

Produktion: fünf Prozent mehr Gehalt

Facharbeiter: vier Prozent plus Leistungsbonus

Einstiegsgehalt Produktion: rund 45.750 Euro jährlich

Beschäftigte in Grünheide: knapp 11.000

Tesla bleibt zugleich bei seiner Ablehnung eines Tarifvertrags. Die IG Metall fordert weiterhin eine tarifliche Bindung und hält die Bezahlung bei Tesla trotz der Erhöhungen für niedriger als das branchenübliche Niveau. Für die Metall- und Elektroindustrie fordert sie aktuell fünf Prozent mehr Geld.

Ich finde die erneute Lohnerhöhung durchaus bemerkenswert, gerade angesichts des Kostendrucks in der deutschen Autoindustrie. Der Streit um den Tarifvertrag dürfte damit aber kaum beendet sein.

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