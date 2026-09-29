Gaming

GTA 6: Rockstar spricht offiziell über die Karte

Oliver Schwuchow
Von

Eine der spannendsten Fragen in einem GTA ist natürlich die Welt und die Karte, auf der man sich bewegt. Rockstar will die Karte von Leonida noch nicht zeigen, aber in einem exklusiven Beitrag bei Game Informer hat man jetzt die Größe bestätigt.

GTA 6 wird „in etwa“ doppelt so groß wie GTA 5 sein. Aber nicht nur das, GTA 6 wird über 170 Tiere bieten, deutlich dichter besiedelt sein und man wird sehr viele Gebäude betreten können. Die Welt soll außerdem auch viel lebendiger wirken.

Dazu kommt ein neues und komplexes Wetter-System, inklusive Katastrophen wie einem Hurrikan. Und im Gegensatz zu älteren GTA-Spielen sollen sich die Gebiete nicht wie einzelne Gebiete anfühlen, das soll alles wie eine große Welt wirken.

Wichtig sei es, dass alles viel immersiver wird, so Rockstar, auch Hauttypen und die Details der Körper, wie Muskeln und Fett, sind deutlich vielfältiger in GTA 6. Es soll sich wie ein fiktives Miami anfühlen, in das man eintaucht und in dem man sich komplett verliert. Zu den Fortbewegungsmitteln hat man sich heute nicht geäußert.

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