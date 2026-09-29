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Mehr, besser und schneller: Neuer Apple-Chef hat große Pläne

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Laut Mark Gurman beginnen intern bei Apple so langsam die Umbauarbeiten und der neue Chef John Ternus will doch eine etwas andere Richtung als Tim Cook in Zukunft einschlagen. Daher herrscht laut Quelle gerade etwas „Hektik“ bei Apple.

Die Ebenen sollen flacher werden und das Ziel sei, dass Apple wieder schneller und vor allem mehr neue Produkte auf den Markt bringt. Hoffen wir, dass der neue Chef nicht nur die Taktrate erhöht, sondern auch wieder mehr Innovationen mit einplant.

Tim Cook hat den Laden in den letzten Jahren hervorragend verwaltet, aber oft nur das vergoldet, was schon da war. Und sich dabei auf das iPhone verlassen. Es wird aber eine Weile dauern, bis wir die echten Neuerungen von John ˝Ternus sehen. Ich finde aber, dass das gut klingt. Die Realität wird zeigen, wie viel umgesetzt wird.

Gaming · 29. September 2026

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  1. René H. 🔱
    sagt am

    Hoffentlich vergisst der Hardwerker die Software nicht.

    Antworten

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