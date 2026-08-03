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ING lässt jetzt bis zu 300 Euro für Neukunden springen

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ING

Die ING startet eine neue Neukundenaktion mit bis zu 300 Euro Prämie für Girokonto und Direkt-Depot.

Die ING bietet bis zum 30. September 2026 für die Eröffnung eines ersten Girokontos oder Girokonto Future eine Prämie von 200 Euro an. Laut der Bank müssen dafür unter anderem zwei aufeinanderfolgende monatliche Geldeingänge innerhalb der ersten vier Monate erfolgen sowie mindestens ein Login in die ING App stattfinden.

Zusätzlich gibt es bei Eröffnung eines ersten Extra-Kontos für vier Monate einen Zinssatz von 3,75 statt 3,20 Prozent pro Jahr.

Wer zwischen dem 1. August und dem 15. September 2026 neben dem ersten Girokonto auch ein erstes Direkt-Depot, Direkt-Depot Young oder Direkt-Depot Junior eröffnet, kann laut ING einen 100 Euro WUNSCHGUTSCHEIN erhalten. Damit steigt der Gesamtwert der Aktion auf 300 Euro.

ING kombiniert Girokonto-Prämie mit Depot-Aktion

Für den zusätzlichen Gutschein ist nach Unternehmensangaben ein Wertpapier-Sparplan mit mindestens 100 Euro monatlich erforderlich. Außerdem müssen bis spätestens 15. Dezember 2026 mindestens drei Sparplanausführungen erfolgen. Die Reihenfolge der Konto- und Depoteröffnung spielt dabei keine Rolle.

Die wichtigsten Voraussetzungen:

Zum ING-Girokonto →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.


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  1. Peter 🌟
    sagt am

    Hört sich langsam nach einem verzweifelten Versuch an Kunden zurück zu gewinnen, nachdem die andere Kunden mit monatlichen Gebühren und angekündigten Abos vergrault haben.

    Antworten

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