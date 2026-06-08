Bodycams, Schutzwesten und KI: So reagiert die DB jetzt

Die DB Regio AG stellt ein erweitertes Sicherheitskonzept für den Regionalverkehr mit neuen Schutz- und Technikmaßnahmen vor.

Die DB Regio AG hat gemeinsam mit der Arbeitnehmervertretung in Frankfurt den aktuellen Stand ihrer Sicherheitsstrategie im Regionalverkehr vorgestellt. Im Zentrum stehen Maßnahmen zur Prävention von Übergriffen, zur schnelleren Intervention in Konfliktsituationen sowie zur Unterstützung der Strafverfolgung. Ziel sei es, den öffentlichen Nahverkehr aus Sicht des Unternehmens für Mitarbeitende und Fahrgäste sicherer zu gestalten.

Im Jahr 2025 wurden laut Bahn mehr als 3000 Übergriffe auf Beschäftigte im Regionalverkehr der Deutschen Bahn registriert. Während bundesweit ein Rückgang körperlicher Übergriffe um rund sieben Prozent verzeichnet wurde, zeigt sich regional ein uneinheitliches Bild. In Teilen der Region Mitte, darunter Hessen, Rheinland-Pfalz, das Saarland und der nordbadische Raum, stiegen die Fälle im gleichen Zeitraum um etwa 15 Prozent.

Erweiterte Sicherheitsmaßnahmen im Regionalverkehr

Vor diesem Hintergrund setzt die DB Regio auf eine Kombination aus organisatorischen, personellen und technischen Maßnahmen, die sowohl kurzfristig als auch strukturell wirken sollen.

Begleitung von Kundenbetreuern durch zusätzlich geschulte Sicherheitskräfte in Pilotprojekten

Verstärkte Doppelbesetzungen im Kundenservice in belasteten Regionen

Trageversuch stichfester Schutzwesten für Mitarbeitende ab Juli

Ausbau der Deeskalationsschulungen inklusive Selbstbehauptungstraining

Bodycams sind bereits Bestandteil des Sicherheitskonzepts und werden laut Unternehmen zunehmend eingesetzt. Bei über 500 dokumentierten Vorfällen kam es nur in einem Fall zu einem schweren Übergriff. Die Ausstattung wurde in den vergangenen Monaten ausgebaut und soll durch verpflichtende Schulungen weiter verbreitet werden. Zudem wird geprüft, künftig auch Tonaufnahmen zu integrieren, um die Beweissicherung und die präventive Wirkung zu verbessern.

Parallel dazu wird der Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Analyse von Kameradaten in Echtzeit geprüft. Ziel sei es laut Bahn, Konflikte frühzeitig zu erkennen und schneller an Leitstellen zu melden, um im Bedarfsfall Einsatzkräfte zu alarmieren. Ein Pilotprojekt aus Bremen dient dabei als technischer Referenzrahmen.

Ich halte die vorgestellten Maßnahmen für eine nachvollziehbare Weiterentwicklung bestehender Sicherheitsstrukturen, deren tatsächliche Wirksamkeit sich vor allem daran messen lassen wird, ob sie langfristig in den Regelbetrieb übernommen und flächendeckend umgesetzt werden können.

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