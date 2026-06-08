Greenpeace Tempolimit-Aktion sorgt bundesweit für Aufsehen

Die Umweltorganisation Greenpeace hat mit einer bundesweiten Aktion erneut für ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen geworben.

Nach Angaben von Greenpeace haben 65 Aktivisten an allen 26 beschilderten Autobahn-Grenzübergängen in Deutschland die Richtgeschwindigkeit von 130 km/h mit roten Schildern für eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h überklebt. Die Aktion soll auf ein aus Sicht der Organisation notwendiges Tempolimit aufmerksam machen.

Endlich! 🙏 Deutschland hat ein #Tempolimit: Greenpeace-Aktivist:innen haben an allen deutschen Autobahn-Grenzübergängen zeitgleich Tempolimit 100 eingeführt! — Greenpeace e.V. (@greenpeace.de) 2026-06-08T05:42:31.764Z

Greenpeace begründet die Forderung mit steigenden Energiepreisen und verweist darauf, dass niedrigere Geschwindigkeiten den Kraftstoffverbrauch senken könnten.

Tempolimit soll laut Greenpeace den Spritverbrauch senken

Neben der Protestaktion verweist Greenpeace auf internationale Maßnahmen zur Entlastung der Verbraucher. Demnach hätten andere EU-Staaten auf unterschiedliche Weise auf hohe Ölpreise reagiert. Zudem wird darauf hingewiesen, dass der deutsche Tankrabatt Ende Juni ausläuft und von verschiedenen Wirtschaftsexperten kritisch bewertet wurde.

Wichtige Angaben von Greenpeace:

65 Aktivisten beteiligten sich an der Aktion

26 Autobahn-Grenzübergänge waren betroffen

Gefordert wird Tempo 100 auf Autobahnen

Auch Tempo 80 auf Landstraßen wird vorgeschlagen

Nach Angaben von Greenpeace und unter Verweis auf Empfehlungen der Internationalen Energieagentur könnte eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h auf Autobahnen und 80 km/h auf Landstraßen den Kraftstoffverbrauch im Straßenverkehr um rund acht Prozent senken. Die Organisation verbindet diese Forderung mit dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs und der Elektromobilität.

Ich halte die Aktion für einen weiteren Versuch, die Debatte über ein generelles Tempolimit und den Umgang mit hohen Energiekosten in Deutschland in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Unabhängig von den politischen Forderungen gilt das eigenmächtige Verändern oder Überkleben von Verkehrszeichen als unzulässiger Eingriff in den Straßenverkehr und kann strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

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