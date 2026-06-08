Greenpeace Tempolimit-Aktion sorgt bundesweit für Aufsehen
Die Umweltorganisation Greenpeace hat mit einer bundesweiten Aktion erneut für ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen geworben.
Nach Angaben von Greenpeace haben 65 Aktivisten an allen 26 beschilderten Autobahn-Grenzübergängen in Deutschland die Richtgeschwindigkeit von 130 km/h mit roten Schildern für eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h überklebt. Die Aktion soll auf ein aus Sicht der Organisation notwendiges Tempolimit aufmerksam machen.
Greenpeace begründet die Forderung mit steigenden Energiepreisen und verweist darauf, dass niedrigere Geschwindigkeiten den Kraftstoffverbrauch senken könnten.
Tempolimit soll laut Greenpeace den Spritverbrauch senken
Neben der Protestaktion verweist Greenpeace auf internationale Maßnahmen zur Entlastung der Verbraucher. Demnach hätten andere EU-Staaten auf unterschiedliche Weise auf hohe Ölpreise reagiert. Zudem wird darauf hingewiesen, dass der deutsche Tankrabatt Ende Juni ausläuft und von verschiedenen Wirtschaftsexperten kritisch bewertet wurde.
Wichtige Angaben von Greenpeace:
- 65 Aktivisten beteiligten sich an der Aktion
- 26 Autobahn-Grenzübergänge waren betroffen
- Gefordert wird Tempo 100 auf Autobahnen
- Auch Tempo 80 auf Landstraßen wird vorgeschlagen
Nach Angaben von Greenpeace und unter Verweis auf Empfehlungen der Internationalen Energieagentur könnte eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h auf Autobahnen und 80 km/h auf Landstraßen den Kraftstoffverbrauch im Straßenverkehr um rund acht Prozent senken. Die Organisation verbindet diese Forderung mit dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs und der Elektromobilität.
Ich halte die Aktion für einen weiteren Versuch, die Debatte über ein generelles Tempolimit und den Umgang mit hohen Energiekosten in Deutschland in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Unabhängig von den politischen Forderungen gilt das eigenmächtige Verändern oder Überkleben von Verkehrszeichen als unzulässiger Eingriff in den Straßenverkehr und kann strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.
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Klima „Terroristen“ oder „Randalierer“ trifft es eher
Nimm Dir bitte mal eine Auszeit vom Planeten anzünden, hol Dir den Brockhaus aus dem Regal oder geh zu Wikipedia und mach Dich mal zum Wort Terrorismus schlau.
Ihr alle werdet diesen Leuten nachträglich noch dankbar sein, wenn ihr euren Rasen nicht mehr sprengen dürft und Schweine Grillen bei 40 Grad auch keinen Spaß mehr macht.
Finde die Aktion jetzt nicht so prall. Es kostet unnötiges Geld diese Aufkleber wieder zu entfernen. Geld was aktuell einfach nicht da ist.
Aber grundsätzlich würde ich ein Tempolimit mittlerweile auch befürworten. Es sollte halt min. 130 sein
Stimmt, dann haben wir noch weniger Geld für Schilder, die eh schon knapp sind…;)
Diese Leute sollte man meiner Meinung alle in den Knast stecken, die Kosten dafür sind aus den Vermögenswerten zu ziehen.
Unfassbar solche Aktionen, genauso wie die Kleber-Hoschis.
Mal ganz abgesehen davon, dass die Argumentation der Aktion lächerlich ist. Hm, vielleicht auch Geschlossene statt Knast 🤔
unsinniger Beitrag und längst überfällig ein Tempolimit einzuführen. Über Pfingsten wieder in den NL unterwegs wo auch überall Tempo 100 auf der Autobahn gilt und es ist solch ein Unterschied und angenehm zu fahren. Quasi mit Grenzübertritt fühlt man sich in D deutlich unwohler, weil Rücksichtnahme ein Fremdwort ist und vorrausschauendes Fahren von vielen nur in der Fahrschule Thema war.
Das einzig Richtige am Kommentar war, dass es natürlich nicht erlaubt ist, Schilder zu überkleben.
Tobias bitte auch einmal nach Russland um Putin in Handschellen zu legen. Länder angreifen ist auch nicht erlaubt.
Ziemlich radikale Forderung, jemanden wegen eines Aufklebers in den Knast zu stecken. Forderst du dann wenn jemand was wirklich Schlimmes macht, wie z.B. in einer 30er-Zone vor einer Schule mit 50 vorbeifahren und damit Kinder gefährden die Todesstrafe? Oder doch lieber Arbeitslager einrichten, für alle die sinnvolle Debatten anstoßen? Und ja über die Mittel kann man streiten, aber das hier ist ja wirklich sehr harmlos…
Was hat man dir weg genommen?
Getroffen Hunde bellen? Etwas viel Schaum vorm Mund. Uns stehen noch ein paar ungemütlichere Sachen ins Haus als so en paar Sticker… Vielleicht den Puls schon mal drauß einstellen.