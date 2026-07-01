Gaming

Borussia Dortmund erobert Fortnite mit eigener Fußballwelt

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Der Fußballverein Borussia Dortmund startet am 3. Juli 2026 einen eigenen Fußball-Modus in Fortnite.

Borussia Dortmund erweitert seine Aktivitäten im Gaming-Bereich und veröffentlicht mit der Map „Bolzplatz-Liebe“ einen dauerhaft verfügbaren Spielmodus innerhalb von Fortnite. Nach Angaben des Vereins handelt es sich dabei um den ersten Fußball-Klub weltweit, der einen eigenen Fußball-Modus in der Spielplattform anbietet.

Die neue Map richtet sich an Fans des Vereins sowie an die internationale Fortnite-Community. Borussia Dortmund verfolgt damit nach eigenen Angaben das Ziel, Fußball- und Fankultur stärker in digitale Räume zu bringen und insbesondere jüngere Zielgruppen anzusprechen, die regelmäßig Videospiele nutzen.

BVB setzt bei Fortnite auf digitalen Fußball und Community

Gemeinsam mit dem Entwicklerstudio DayZero entstand ein 2-gegen-2-Spielmodus, der Elemente klassischer Fußballspiele mit dem Spielprinzip von Fortnite verbindet.

Laut den Beteiligten orientiert sich das Konzept unter anderem an schnellen und actionreichen Matches und soll künftig anhand von Rückmeldungen der Community weiterentwickelt werden.

Wichtige Informationen zur Veröffentlichung:

  • Start der Map am 3. Juli 2026
  • Dauerhafte Verfügbarkeit ohne zeitliche Begrenzung
  • Spielmodus im Format 2 gegen 2
  • Island Code: 2313-2520-4877

Als Vorlage für die virtuelle Spielumgebung dient der Max-Michallek-Platz in Dortmund nahe dem Borsigplatz. Nach Angaben der Beteiligten soll damit die lokale Fußballkultur des Vereins in die digitale Spielwelt übertragen werden. Auch Partner und Sponsoren sollen die Plattform künftig für Aktionen und Veranstaltungen nutzen können.

Ich halte den Schritt für nachvollziehbar, weil sich die Fanansprache großer Sportvereine zunehmend auf digitale Plattformen und Spiele verlagert und dort neue Formen der Interaktion entstehen.

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