Reddit passt Plattformzugang an EU-Vorgaben an

Die Social-News-Plattform Reddit führt in der Europäischen Union neue Regeln für Altersprüfung und Jugendschutz ein.

Reddit hat angekündigt, den Zugang zu bestimmten Bereichen der Plattform ab dem 24. Juni 2026 an neue gesetzliche Vorgaben der Europäischen Union anzupassen. Betroffen sind insbesondere Inhalte und Communitys, die als nicht jugendfrei eingestuft werden.

Nach Unternehmensangaben müssen Nutzer, bei denen das System ein Alter unter 18 Jahren vermutet, künftig ihr Alter bestätigen, wenn sie auf entsprechende Inhalte zugreifen möchten. Reddit verweist dabei auf eigene Verfahren zur Altersschätzung und bietet Möglichkeiten zur Verifizierung an.

Reddit verschärft Jugendschutz und Privatsphäre für Teenager

Für Konten von Jugendlichen in der Europäischen Union werden laut Reddit automatisch strengere Schutz- und Privatsphäre-Einstellungen aktiviert. Dabei unterscheidet das Unternehmen zwischen verschiedenen Altersgruppen.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Nutzer unter 18 Jahren müssen ihr Alter für bestimmte Inhalte bestätigen.

Konten von Jugendlichen erhalten automatisch strengere Schutzeinstellungen.

Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren können wichtige Schutzoptionen nicht verändern.

Nutzer zwischen 16 und 17 Jahren dürfen die voreingestellten Optionen anpassen.

Für Nutzer im Alter von 13 bis 15 Jahren werden Funktionen wie Chats, Follower oder die Auffindbarkeit des Profils auf das höchstmögliche Schutzniveau gesetzt und gesperrt. Nutzer zwischen 16 und 17 Jahren erhalten dieselben Einstellungen zunächst ebenfalls automatisch, können diese nach Angaben des Unternehmens jedoch selbst ändern.

Ich halte die Anpassungen für eine nachvollziehbare Reaktion auf die europäischen Vorgaben, weil Plattformen beim Schutz minderjähriger Nutzer zunehmend stärker in die Verantwortung genommen werden.

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