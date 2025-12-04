Smart Home

Bosch führt Smart-Home-Upgrade Home+ ein – kostet 4,99 Euro monatlich

Autor-Bild
Von
|

Das Unternehmen Bosch erweitert sein Smart-Home-Angebot um das neue zubuchbare Upgrade Home+, das Sicherheit und Komfort verbessern soll.

Home+ ermöglicht laut Bosch die zentrale Steuerung von bis zu drei Smart Home Systemen innerhalb einer App. Damit können Haupt-, Ferien- und Zweitwohnungen verbunden oder Angehörige aus der Ferne unterstützt werden.

Das aktivierte Alarmsystem informiert bei Einbruch, Rauchentwicklung oder Wasseraustritt auch dann, wenn niemand vor Ort ist. Durch die smarte Steuerung von Heizung und Beleuchtung lassen sich laut Hersteller Energieverbrauch und Kosten senken.

Bosch integriert Audioanalyse und Cloudspeicher

Zu den neuen Funktionen zählt die intelligente Audioanalyse der Eyes Innenkamera II, die laut Bosch Glasbruch oder akustische Signale herkömmlicher Rauchwarnmelder erkennt und den Nutzer über die App benachrichtigt.

Hinzu kommt ein erweiterter Cloudspeicher für bis zu 400 Videoclips mit flexibel wählbarer Länge zwischen 15 und 60 Sekunden. 25 Clips können dauerhaft als Favoriten gespeichert werden.

Zentrale Funktionen von Home+

  • Steuerung von bis zu drei Smart Home Systemen
  • Audioanalyse für Glasbruch und Rauchmelderalarme
  • Erweiterter Cloudspeicher für Kameraclips
  • Smarte Fernsteuerung für Energieeffizienz
  • Remote-Unterstützung für Angehörige

Home+ steht zunächst für iOS-Geräte zur Verfügung, eine Android-Version folgt im ersten Quartal 2026. Der Dienst kann für 4,99 Euro monatlich innerhalb der Bosch Smart Home App gebucht werden.

IKEA: Neue Matter-Produkte in ersten deutschen Einrichtungshäusern verfügbar

IKEA bringt bekanntlich 21 Matter-kompatible Smart-Home-Geräte für Licht, Sensoren und Steuerung auf den deutschen Markt. Bis Anfang kommenden Jahres sollen…

3. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / Bosch führt Smart-Home-Upgrade Home+ ein – kostet 4,99 Euro monatlich
Weitere Neuigkeiten
Wero
N26 steigt bei Wero ein
in Fintech
Verkehr
Bundestag hebt Pendlerpauschale deutlich an
in Gesellschaft
Trade Republic
Trade Republic kämpft gegen Kundenfrust und BaFin-Beobachtung
in Fintech
The Last Of Us Hbo Serie Joel
Das haben Sky-Kunden in diesem Jahr geschaut
in News
The New Volkswagen Id.3
„Zukunft Volkswagen“: Produktion in Dresden endet in wenigen Tagen
in Mobilität
Volvo feiert elektrischen Meilenstein bei Autos
in Mobilität
Deutsche Post erweitert Services in Partnerfilialen
in Dienste
Porsche: Das nächste Elektroauto hat eine unerwartete Neuerung
in Mobilität
Doctor Arzt
Rekordtief bei Kasseneinnahmen: Ärzte verdienen immer öfter privat
in Gesellschaft
Echo-Lautsprecher spielen Audio-Werbung
in Smart Home | Update