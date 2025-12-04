Bosch führt Smart-Home-Upgrade Home+ ein – kostet 4,99 Euro monatlich
Das Unternehmen Bosch erweitert sein Smart-Home-Angebot um das neue zubuchbare Upgrade Home+, das Sicherheit und Komfort verbessern soll.
Home+ ermöglicht laut Bosch die zentrale Steuerung von bis zu drei Smart Home Systemen innerhalb einer App. Damit können Haupt-, Ferien- und Zweitwohnungen verbunden oder Angehörige aus der Ferne unterstützt werden.
Das aktivierte Alarmsystem informiert bei Einbruch, Rauchentwicklung oder Wasseraustritt auch dann, wenn niemand vor Ort ist. Durch die smarte Steuerung von Heizung und Beleuchtung lassen sich laut Hersteller Energieverbrauch und Kosten senken.
Bosch integriert Audioanalyse und Cloudspeicher
Zu den neuen Funktionen zählt die intelligente Audioanalyse der Eyes Innenkamera II, die laut Bosch Glasbruch oder akustische Signale herkömmlicher Rauchwarnmelder erkennt und den Nutzer über die App benachrichtigt.
Hinzu kommt ein erweiterter Cloudspeicher für bis zu 400 Videoclips mit flexibel wählbarer Länge zwischen 15 und 60 Sekunden. 25 Clips können dauerhaft als Favoriten gespeichert werden.
Zentrale Funktionen von Home+
- Steuerung von bis zu drei Smart Home Systemen
- Audioanalyse für Glasbruch und Rauchmelderalarme
- Erweiterter Cloudspeicher für Kameraclips
- Smarte Fernsteuerung für Energieeffizienz
- Remote-Unterstützung für Angehörige
Home+ steht zunächst für iOS-Geräte zur Verfügung, eine Android-Version folgt im ersten Quartal 2026. Der Dienst kann für 4,99 Euro monatlich innerhalb der Bosch Smart Home App gebucht werden.
