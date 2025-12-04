Bosch führt Smart-Home-Upgrade Home+ ein – kostet 4,99 Euro monatlich

Das Unternehmen Bosch erweitert sein Smart-Home-Angebot um das neue zubuchbare Upgrade Home+, das Sicherheit und Komfort verbessern soll.

Home+ ermöglicht laut Bosch die zentrale Steuerung von bis zu drei Smart Home Systemen innerhalb einer App. Damit können Haupt-, Ferien- und Zweitwohnungen verbunden oder Angehörige aus der Ferne unterstützt werden.

Das aktivierte Alarmsystem informiert bei Einbruch, Rauchentwicklung oder Wasseraustritt auch dann, wenn niemand vor Ort ist. Durch die smarte Steuerung von Heizung und Beleuchtung lassen sich laut Hersteller Energieverbrauch und Kosten senken.

Bosch integriert Audioanalyse und Cloudspeicher

Zu den neuen Funktionen zählt die intelligente Audioanalyse der Eyes Innenkamera II, die laut Bosch Glasbruch oder akustische Signale herkömmlicher Rauchwarnmelder erkennt und den Nutzer über die App benachrichtigt.

Hinzu kommt ein erweiterter Cloudspeicher für bis zu 400 Videoclips mit flexibel wählbarer Länge zwischen 15 und 60 Sekunden. 25 Clips können dauerhaft als Favoriten gespeichert werden.

Zentrale Funktionen von Home+

Steuerung von bis zu drei Smart Home Systemen

Audioanalyse für Glasbruch und Rauchmelderalarme

Erweiterter Cloudspeicher für Kameraclips

Smarte Fernsteuerung für Energieeffizienz

Remote-Unterstützung für Angehörige

Home+ steht zunächst für iOS-Geräte zur Verfügung, eine Android-Version folgt im ersten Quartal 2026. Der Dienst kann für 4,99 Euro monatlich innerhalb der Bosch Smart Home App gebucht werden.