IKEA: Neue Matter-Produkte in ersten deutschen Einrichtungshäusern verfügbar

IKEA bringt bekanntlich 21 Matter-kompatible Smart-Home-Geräte für Licht, Sensoren und Steuerung auf den deutschen Markt. Bis Anfang kommenden Jahres sollen alle neuen Geräte großflächig im Handel verfügbar sein.

Nachdem wir euch bereits vorab die Preise für die neuen Matter-Geräte mitteilen konnten, gibt es jetzt eine weitere nützliche Information. In einigen deutschen IKEA-Einrichtungshäusern werden die ersten der neuen Geräte bereits verkauft. Damit ist der stationäre Handel mal wieder schneller als der IKEA-Onlineshop.

Über die Artikelnummern könnt ihr mithilfe des Shop&Go-Features in der IKEA-App prüfen, in welchem Einrichtungshaus die Produkte bereits verfügbar sind. Gebt dazu einfach die Artikelnummern ein und seht, ob das Produkt in eurem Einrichtungshaus aktuell vorrätig ist. Wenn ihr ein anderes Einrichtungshaus prüfen wollt, müsst ihr das vor dem Start der Shop&Go-Funktion anpassen.

Anbei gebe ich euch einfach mal ein paar Artikelnummern, damit ihr das selbst checken könnt. Im „meinem“ IKEA in Chemnitz sind beispielsweise bereits KLIPPBOK, TIMMERFLOTTE, MYGGSPRAY und die BILRESA mit Scrollrad vorrätig.

Artikelnummern der neuen IKEA Matter-Geräte

KLIPPBOK

Wasseraustrittssensor, smart

Artikelnummer 30604193

Temperatur-/Feuchtigkeitssensor, smart

Artikelnummer 30597606

Fernbedienung, weiß, smart/Scrollrad

Artikelnummer 70604172

Fernbedienung, weiß, smart/zwei Tasten

Artikelnummer 10604165

Fernbedienungsset, Scrollrad/mehrfarbig

Artikelnummer 50604173

Fernbedienungsset, zwei Tasten/mehrfarbig

Artikelnummer 90604166

Tür-/Fenstersensor, smart

Artikelnummer 00603864

Luftqualitätssensor, smart

Artikelnummer 50604187

Drahtloser Bewegungssensor, intelligent

Artikelnummer 70604186

Alle Geräte basieren auf dem offenen Matter-Standard, der kompatibel mit smarten Systemen von z. B. Amazon, Apple, Google, Homey oder Samsung ist.

Die neuen Matter-Leuchtmittel liste ich nicht alle auf, auch diese wurden bereits ins System eingepflegt. Solltet ihr Fragen dazu haben, könnt ihr euch gerne in den Kommentaren melden.

IKEA Matter-Geräte: Das sind die Preise in Deutschland

Folgende Produkte sind mit den Preisen für den deutschen Markt im IKEA-System gelistet. Da die ersten Produkte zu diesen Preisen in den IKEA-Einrichtungshäusern verkauft werden, dürften die Preise final sein.

TIMMERFLOTTE – Temperatur- und Feuchtigkeitssensor

Misst das Raumklima in Ihrem Zuhause. Drücken Sie die Taste, um die Temperatur anzuzeigen, gefolgt von der Luftfeuchtigkeit – nacheinander

Preis: 9,99 Euro

ALPSTUGA – Luftqualitätsmesser

Misst CO₂, Partikel (PM2,5), Temperatur und Luftfeuchtigkeit, um die Luftqualität in deinem Zuhause anzuzeigen. Entwickelt für die Verwendung mit IKEA Luftreinigern für bessere Raumluft. Kann auch die Uhrzeit anzeigen.

Preis: 39,99 Euro

MYGGSPRAY – Bewegungssensor für den Innen- und Außenbereich

… der automatisch die Beleuchtung in Bereichen wie Eingängen, Treppenhäusern, Garagen oder anderen Orten einschaltet, an denen Sie eine freihändige Beleuchtung benötigen.

Preis: 9,99 Euro

MYGGBETT – Tür-/Fenstersensor

Erkennt, wenn eine Tür oder ein Fenster geöffnet oder geschlossen wird, und wenn er mit einem Smart-System verbunden ist, können Sie Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon erhalten. Funktioniert auch in Räumen wie begehbaren Kleiderschränken, wo er eine Lampe zum Ein- oder Ausschalten aktivieren kann.

Preis: 9,99 Euro

KLIPPBOK – Sensor für Wasserlecks

Erkennt Lecks und warnt Sie mit einem akustischen Signal – und kann sogar eine Benachrichtigung an Ihr Telefon senden, wenn es mit einem Hub verbunden ist. Klein genug, um unter Spülbecken, Haushaltsgeräten oder anderen Risikobereichen platziert zu werden.

Preis: 9,99 Euro