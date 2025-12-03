IKEA: Neue Matter-Produkte in ersten deutschen Einrichtungshäusern verfügbar
IKEA bringt bekanntlich 21 Matter-kompatible Smart-Home-Geräte für Licht, Sensoren und Steuerung auf den deutschen Markt. Bis Anfang kommenden Jahres sollen alle neuen Geräte großflächig im Handel verfügbar sein.
Nachdem wir euch bereits vorab die Preise für die neuen Matter-Geräte mitteilen konnten, gibt es jetzt eine weitere nützliche Information. In einigen deutschen IKEA-Einrichtungshäusern werden die ersten der neuen Geräte bereits verkauft. Damit ist der stationäre Handel mal wieder schneller als der IKEA-Onlineshop.
Über die Artikelnummern könnt ihr mithilfe des Shop&Go-Features in der IKEA-App prüfen, in welchem Einrichtungshaus die Produkte bereits verfügbar sind. Gebt dazu einfach die Artikelnummern ein und seht, ob das Produkt in eurem Einrichtungshaus aktuell vorrätig ist. Wenn ihr ein anderes Einrichtungshaus prüfen wollt, müsst ihr das vor dem Start der Shop&Go-Funktion anpassen.
Anbei gebe ich euch einfach mal ein paar Artikelnummern, damit ihr das selbst checken könnt. Im „meinem“ IKEA in Chemnitz sind beispielsweise bereits KLIPPBOK, TIMMERFLOTTE, MYGGSPRAY und die BILRESA mit Scrollrad vorrätig.
Artikelnummern der neuen IKEA Matter-Geräte
- KLIPPBOK
Wasseraustrittssensor, smart
Artikelnummer 30604193
- TIMMERFLOTTE
Temperatur-/Feuchtigkeitssensor, smart
Artikelnummer 30597606
- BILRESA
Fernbedienung, weiß, smart/Scrollrad
Artikelnummer 70604172
- BILRESA
Fernbedienung, weiß, smart/zwei Tasten
Artikelnummer 10604165
- BILRESA
Fernbedienungsset, Scrollrad/mehrfarbig
Artikelnummer 50604173
- BILRESA
Fernbedienungsset, zwei Tasten/mehrfarbig
Artikelnummer 90604166
- MYGGBETT
Tür-/Fenstersensor, smart
Artikelnummer 00603864
- ALPSTUGA
Luftqualitätssensor, smart
Artikelnummer 50604187
- MYGGSPRAY
Drahtloser Bewegungssensor, intelligent
Artikelnummer 70604186
Alle Geräte basieren auf dem offenen Matter-Standard, der kompatibel mit smarten Systemen von z. B. Amazon, Apple, Google, Homey oder Samsung ist.
Die neuen Matter-Leuchtmittel liste ich nicht alle auf, auch diese wurden bereits ins System eingepflegt. Solltet ihr Fragen dazu haben, könnt ihr euch gerne in den Kommentaren melden.
IKEA Matter-Geräte: Das sind die Preise in Deutschland
Folgende Produkte sind mit den Preisen für den deutschen Markt im IKEA-System gelistet. Da die ersten Produkte zu diesen Preisen in den IKEA-Einrichtungshäusern verkauft werden, dürften die Preise final sein.
TIMMERFLOTTE – Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
Misst das Raumklima in Ihrem Zuhause. Drücken Sie die Taste, um die Temperatur anzuzeigen, gefolgt von der Luftfeuchtigkeit – nacheinander
Preis: 9,99 Euro
ALPSTUGA – Luftqualitätsmesser
Misst CO₂, Partikel (PM2,5), Temperatur und Luftfeuchtigkeit, um die Luftqualität in deinem Zuhause anzuzeigen. Entwickelt für die Verwendung mit IKEA Luftreinigern für bessere Raumluft. Kann auch die Uhrzeit anzeigen.
Preis: 39,99 Euro
MYGGSPRAY – Bewegungssensor für den Innen- und Außenbereich
… der automatisch die Beleuchtung in Bereichen wie Eingängen, Treppenhäusern, Garagen oder anderen Orten einschaltet, an denen Sie eine freihändige Beleuchtung benötigen.
Preis: 9,99 Euro
MYGGBETT – Tür-/Fenstersensor
Erkennt, wenn eine Tür oder ein Fenster geöffnet oder geschlossen wird, und wenn er mit einem Smart-System verbunden ist, können Sie Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon erhalten. Funktioniert auch in Räumen wie begehbaren Kleiderschränken, wo er eine Lampe zum Ein- oder Ausschalten aktivieren kann.
Preis: 9,99 Euro
KLIPPBOK – Sensor für Wasserlecks
Erkennt Lecks und warnt Sie mit einem akustischen Signal – und kann sogar eine Benachrichtigung an Ihr Telefon senden, wenn es mit einem Hub verbunden ist. Klein genug, um unter Spülbecken, Haushaltsgeräten oder anderen Risikobereichen platziert zu werden.
Preis: 9,99 Euro
Kann ich bestätigen. Habe gestern im IKEA Wallau einen Timmerflotte bekommen. 👍