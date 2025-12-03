Smart Home

IKEA: Neue Matter-Produkte in ersten deutschen Einrichtungshäusern verfügbar

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

IKEA bringt bekanntlich 21 Matter-kompatible Smart-Home-Geräte für Licht, Sensoren und Steuerung auf den deutschen Markt. Bis Anfang kommenden Jahres sollen alle neuen Geräte großflächig im Handel verfügbar sein.

Nachdem wir euch bereits vorab die Preise für die neuen Matter-Geräte mitteilen konnten, gibt es jetzt eine weitere nützliche Information. In einigen deutschen IKEA-Einrichtungshäusern werden die ersten der neuen Geräte bereits verkauft. Damit ist der stationäre Handel mal wieder schneller als der IKEA-Onlineshop.

Über die Artikelnummern könnt ihr mithilfe des Shop&Go-Features in der IKEA-App prüfen, in welchem Einrichtungshaus die Produkte bereits verfügbar sind. Gebt dazu einfach die Artikelnummern ein und seht, ob das Produkt in eurem Einrichtungshaus aktuell vorrätig ist. Wenn ihr ein anderes Einrichtungshaus prüfen wollt, müsst ihr das vor dem Start der Shop&Go-Funktion anpassen.

Anbei gebe ich euch einfach mal ein paar Artikelnummern, damit ihr das selbst checken könnt. Im „meinem“ IKEA in Chemnitz sind beispielsweise bereits KLIPPBOK, TIMMERFLOTTE, MYGGSPRAY und die BILRESA mit Scrollrad vorrätig.

Artikelnummern der neuen IKEA Matter-Geräte

  • KLIPPBOK
    Wasseraustrittssensor, smart
    Artikelnummer 30604193
  • TIMMERFLOTTE
    Temperatur-/Feuchtigkeitssensor, smart
    Artikelnummer 30597606
  • BILRESA
    Fernbedienung, weiß, smart/Scrollrad
    Artikelnummer 70604172
  • BILRESA
    Fernbedienung, weiß, smart/zwei Tasten
    Artikelnummer 10604165
  • BILRESA
    Fernbedienungsset, Scrollrad/mehrfarbig
    Artikelnummer 50604173
  • BILRESA
    Fernbedienungsset, zwei Tasten/mehrfarbig
    Artikelnummer 90604166
  • MYGGBETT
    Tür-/Fenstersensor, smart
    Artikelnummer 00603864
  • ALPSTUGA
    Luftqualitätssensor, smart
    Artikelnummer 50604187
  • MYGGSPRAY
    Drahtloser Bewegungssensor, intelligent
    Artikelnummer 70604186

Alle Geräte basieren auf dem offenen Matter-Standard, der kompatibel mit smarten Systemen von z. B. Amazon, Apple, Google, Homey oder Samsung ist.

Die neuen Matter-Leuchtmittel liste ich nicht alle auf, auch diese wurden bereits ins System eingepflegt. Solltet ihr Fragen dazu haben, könnt ihr euch gerne in den Kommentaren melden.

IKEA Matter-Geräte: Das sind die Preise in Deutschland

Folgende Produkte sind mit den Preisen für den deutschen Markt im IKEA-System gelistet. Da die ersten Produkte zu diesen Preisen in den IKEA-Einrichtungshäusern verkauft werden, dürften die Preise final sein.

TIMMERFLOTTE – Temperatur- und Feuchtigkeitssensor

Misst das Raumklima in Ihrem Zuhause. Drücken Sie die Taste, um die Temperatur anzuzeigen, gefolgt von der Luftfeuchtigkeit – nacheinander

Preis: 9,99 Euro

ALPSTUGA – Luftqualitätsmesser

Misst CO₂, Partikel (PM2,5), Temperatur und Luftfeuchtigkeit, um die Luftqualität in deinem Zuhause anzuzeigen. Entwickelt für die Verwendung mit IKEA Luftreinigern für bessere Raumluft. Kann auch die Uhrzeit anzeigen.

Preis: 39,99 Euro

MYGGSPRAY – Bewegungssensor für den Innen- und Außenbereich

… der automatisch die Beleuchtung in Bereichen wie Eingängen, Treppenhäusern, Garagen oder anderen Orten einschaltet, an denen Sie eine freihändige Beleuchtung benötigen.

Preis: 9,99 Euro

MYGGBETT – Tür-/Fenstersensor

Erkennt, wenn eine Tür oder ein Fenster geöffnet oder geschlossen wird, und wenn er mit einem Smart-System verbunden ist, können Sie Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon erhalten. Funktioniert auch in Räumen wie begehbaren Kleiderschränken, wo er eine Lampe zum Ein- oder Ausschalten aktivieren kann.

Preis: 9,99 Euro

KLIPPBOK – Sensor für Wasserlecks

Erkennt Lecks und warnt Sie mit einem akustischen Signal – und kann sogar eine Benachrichtigung an Ihr Telefon senden, wenn es mit einem Hub verbunden ist. Klein genug, um unter Spülbecken, Haushaltsgeräten oder anderen Risikobereichen platziert zu werden.

Preis: 9,99 Euro

Drei Homematic-IP-Produkte jetzt auch in Anthrazit erhältlich

Das Unternehmen eQ-3 erweitert seine Smart-Home-Marke Homematic IP um drei Produkte in der Designfarbe Anthrazit. Die neuen Varianten betreffen eine…

2. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. RoyBer 🌟
    sagt am

    Kann ich bestätigen. Habe gestern im IKEA Wallau einen Timmerflotte bekommen. 👍

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / IKEA: Neue Matter-Produkte in ersten deutschen Einrichtungshäusern verfügbar
Weitere Neuigkeiten
Echo-Lautsprecher spielen Audio-Werbung
in Smart Home
Ing Bank
ING App: Vorgemerkte Umsätze und temporäre Karten-Sperre
in Fintech
Terminator-Comeback im Kino: Die Realität hat die Filme eingeholt
in News
O2 O2 Telefonica Germany
O2 startet mit mehr Datenvolumen in allen Prepaid-Tarifen
in Tarife
Renault 5 2025 Header
Renault 5 wird für 2026 etwas optimiert
in Mobilität
Google überrascht: Neue Android-Strategie ist da
in Firmware und OS
Ford überrascht mit neuem Modell für 2027
in Mobilität
Mediamarkt Saturn Header
MediaMarkt und Saturn: Große Veränderung ab 2026 steht an
in News
Code Red: ChatGPT steuert in die erste Krise
in Dienste
Feuerwehr München startet Drohnen-Pilotprojekt
in News