Bosch Smart Home+ startet jetzt auch für Android

Das Unternehmen Bosch erweitert sein Smart-Home-Angebot mit Home+ und bringt den Dienst jetzt auch auf Android.

Mit dem kostenpflichtigen Upgrade Home+ lassen sich laut Unternehmensangaben bis zu drei Bosch Smart Home Systeme in einer App verwalten. Nutzer können so mehrere Wohnsitze oder Haushalte zentral steuern und auch Angehörige aus der Ferne unterstützen. Das integrierte Alarmsystem informiert bei Ereignissen wie Einbruch, Rauch oder Wasseraustritt.

Home+ umfasst zusätzlich Funktionen zur Fernsteuerung von Heizung und Beleuchtung, wodurch sich Energieverbrauch und Kosten reduzieren lassen sollen. Die Lösung ist als Erweiterung bestehender Systeme konzipiert und ergänzt diese um zusätzliche Steuerungs- und Sicherheitsfunktionen.

Neue Funktionen für Sicherheit und Cloudspeicher im Bosch Smart Home

Ein Bestandteil ist die Audioanalyse der Eyes Innenkamera II, die laut Bosch Geräusche wie Glasbruch oder Rauchmelder erkennt und entsprechende Hinweise sendet. Ergänzend steht ein erweiterter Cloudspeicher zur Verfügung, der bis zu 400 Clips mit einer Speicherdauer von bis zu 30 Tagen umfasst.

Die wichtigsten Funktionen im Überblick

Verwaltung von bis zu drei Systemen

Intelligente Audioanalyse

Cloudspeicher für bis zu 400 Clips

Fernsteuerung für Energieoptimierung

Home+ ist ab sofort in der Bosch Smart Home App für Android und iOS verfügbar und kann für 4,99 Euro monatlich gebucht werden. Die Integration erfolgt laut Unternehmen nahtlos in bestehende Installationen.