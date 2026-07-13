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Breaking Bad gratis: Rakuten TV startet 20 neue TV-Kanäle

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Rakuten TV erweitert sein kostenloses Streaming-Angebot mit 20 neuen FAST-Channels in mehreren europäischen Ländern.

Rakuten TV hat den Start von 20 neuen werbefinanzierten FAST-Channels bekannt gegeben, die in Zusammenarbeit mit Sony Pictures Entertainment entstanden sind.

Die neuen Kanäle sind unter anderem in Deutschland verfügbar und ergänzen das bestehende Angebot der Streaming-Plattform. Laut Unternehmensangaben umfassen sie sowohl thematische Sender als auch Channels, die sich einzelnen Marken oder Serien widmen.

In Deutschland gehören unter anderem die neuen Kanäle Comedy TV mit Serien wie Seinfeld und Die Nanny, Thriller TV mit Breaking Bad und The Good Doctor sowie Faves mit Eine schrecklich nette Familie und Drei Engel für Charlie zum Angebot. Weitere Channels stehen je nach Land mit unterschiedlichen Programmen zur Verfügung.

Neue FAST-Channels erweitern das Streaming-Angebot

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:

  • 20 neue kostenlose FAST-Channels in Europa
  • Start unter anderem in Deutschland und Österreich
  • Bekannte Serien aus verschiedenen Genres
  • Lokalisierte Inhalte für die jeweiligen Märkte

Nach Angaben von Rakuten TV wächst das FAST-Angebot damit auf mehr als 500 Channels. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben in 43 europäischen Ländern vertreten und erreicht über 150 Millionen Haushalte.

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