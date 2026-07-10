Nur 9,95 Euro: Apple TV und WOW im Bundle zum halben Preis

Das Streamingangebot von WOW startet ab dem 10. Juli 2026 neue Bundle-Aktionen mit Apple TV zu vergünstigten Preisen.

WOW bietet ab heute zwei neue Bundle-Angebote an, die den hauseigenen Streamingdienst mit Apple TV kombinieren. Laut Unternehmensangaben können Neukunden je nach Paket bis zu 50 Prozent gegenüber den regulären Preisen sparen. Die Aktion richtet sich ausschließlich an Neukunden, die bislang weder ein aktives WOW Filme & Serien-Abo noch ein Apple TV-Abo besitzen.

Das günstigere Paket kombiniert WOW Filme & Serien mit Apple TV für 9,95 Euro pro Monat statt regulär 19,97 Euro. Zusätzlich gibt es ein Bundle mit dem kompletten WOW-Angebot inklusive Apple TV für 29,95 Euro pro Monat. Nach Angaben des Unternehmens ergibt sich hier eine monatliche Ersparnis von 25 Euro.

Neue WOW-Bundles mit Apple TV im Überblick

Die wichtigsten Konditionen:

Start der Aktion am 10. Juli 2026

Angebote gelten ausschließlich für Neukunden

Apple TV ist über einen Gutschein für zwölf Monate enthalten

Nach Ablauf der Aktionslaufzeit gelten die regulären Preise

Das „WOW Premium-Abo“ sollte im Bestellvorgang entfernt werden, wenn man es nicht einen Monat lang kostenlos ausprobieren möchte.

Für das Filme-und-Serien-Bundle bietet unter anderem Serien von Sony Pictures, NBCU, HBO oder Warner TV und gilt eine Mindestvertragslaufzeit von zwölf Monaten.

Der enthaltene Apple-TV-Gutschein muss bis zum 31. August 2026 eingelöst werden. Danach verlängert sich das Apple-TV-Abonnement automatisch und kann laut den jeweiligen Vertragsbedingungen gekündigt werden.

Ich finde die neuen Bundles vor allem für Nutzer interessant, die beide Streamingdienste bislang nicht nutzen. Wer sich für das Angebot interessiert, sollte allerdings die Laufzeiten und die anschließend gültigen regulären Preise vor dem Abschluss genau prüfen.

Zum WOW- und Apple-TV-Bundle →

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