Die Ölkrise treibt Elektroautos plötzlich weltweit in den Massenmarkt

Die Internationale Energieagentur erwartet 2026 weltweit einen weiteren starken Anstieg bei Elektroautos.

Die Internationale Energieagentur (IEA) rechnet laut ihrem neuen Bericht damit, dass in diesem Jahr weltweit rund 23 Millionen Elektroautos verkauft werden. Das entspräche fast 30 Prozent aller Neuwagen. Bereits 2025 sei der Absatz um 20 Prozent auf mehr als 20 Millionen Fahrzeuge gestiegen. Aber Obacht: Die IEA zählt dabei auch Plug-in-Hybride zu den Elektroautos.

Chinesische Hersteller dominierten den Markt laut Bericht deutlich. Sie lieferten rund 60 Prozent aller weltweit verkauften Elektrofahrzeuge. Europäische und nordamerikanische Hersteller kamen jeweils auf etwa 15 Prozent. Die IEA sieht vor allem günstigere Modelle aus China als wichtigen Faktor für die steigende Nachfrage.

Deutschland erreicht Rekordwerte bei Elektroautos

In Deutschland stieg der Absatz von Elektroautos laut IEA 2025 um 50 Prozent auf rund 850.000 Fahrzeuge. Etwa 30 Prozent aller neu verkauften Autos seien elektrisch gewesen. Gründe dafür seien laut Bericht steuerliche Vorteile für Firmenwagen und eine größere Auswahl günstigerer Modelle gewesen.

Wichtige Punkte aus dem Bericht:

Die IEA erwartet weltweit weiter steigende Verkaufszahlen.

China bleibt der wichtigste Produzent von E-Autos.

Hohe Ölpreise könnten die Nachfrage zusätzlich erhöhen.

Viele Staaten könnten neue Kaufprämien einführen.

Die IEA geht außerdem davon aus, dass hohe Ölpreise und Unsicherheiten bei Ölimporten den Umstieg auf Elektroautos beschleunigen könnten. Laut IEA-Direktor Fatih Birol senken E-Autos den weltweiten Ölbedarf bereits um rund 1,2 Millionen Barrel pro Tag.