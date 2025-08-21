Bundle-Deal: Samsung Galaxy S25 + 100 GB Allnet-Flat für 25 Euro im Monat

Handyhelden bietet ab sofort ein neues Bundle mit dem Samsung Galaxy S25 und einer 100 GB Vodafone Allnet-Flat an.

Das Angebot kombiniert ein aktuelles Smartphone mit einem Mobilfunktarif und richtet sich vor allem an Kunden, die eine Rufnummer mitnehmen möchten.

Das Bundle beinhaltet eine 100 GB Internet-Flat im 5G-Netz von Vodafone mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s. Zusätzlich sind Flatrates für Telefonie und SMS enthalten sowie EU-Roaming. VoLTE und WLAN Call werden unterstützt, und der Vertragsstart ist flexibel wählbar, insbesondere bei Rufnummernmitnahme.

Preise und Konditionen im Überblick

Preise und Boni

Monatlicher Grundpreis: 24,99 €

Anschlusspreis: 0 €

Einmaliger Gerätepreis: 45 €

MNP-Bonus bei Rufnummernmitnahme: -100 €

Gesamtpreis: 544,76 €

Aktueller Preisvergleichs-Bestpreis: 551 €

Tarifeffektivpreis monatlich: -0,26 €

Lieferzeit: 1–2 Werktage

Um den MNP-Bonus zu erhalten, muss laut Anbieter innerhalb von 30 Tagen nach erfolgreicher Mitnahme der Rufnummer eine SMS mit dem Text „klarmobil“ an die 72961 gesendet werden. Die Konditionen gelten ausschließlich für Neukunden, die ihre Rufnummer mitbringen.

Zum S25-Bundle-Angebot →

