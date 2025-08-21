Tarife

Bundle-Deal: Samsung Galaxy S25 + 100 GB Allnet-Flat für 25 Euro im Monat

Autor-Bild
Von
|
Samsung Galaxy S25

Handyhelden bietet ab sofort ein neues Bundle mit dem Samsung Galaxy S25 und einer 100 GB Vodafone Allnet-Flat an.

Das Angebot kombiniert ein aktuelles Smartphone mit einem Mobilfunktarif und richtet sich vor allem an Kunden, die eine Rufnummer mitnehmen möchten.

Das Bundle beinhaltet eine 100 GB Internet-Flat im 5G-Netz von Vodafone mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s. Zusätzlich sind Flatrates für Telefonie und SMS enthalten sowie EU-Roaming. VoLTE und WLAN Call werden unterstützt, und der Vertragsstart ist flexibel wählbar, insbesondere bei Rufnummernmitnahme.

Preise und Konditionen im Überblick

Preise und Boni

  • Monatlicher Grundpreis: 24,99 €
  • Anschlusspreis: 0 €
  • Einmaliger Gerätepreis: 45 €
  • MNP-Bonus bei Rufnummernmitnahme: -100 €
  • Gesamtpreis: 544,76 €
  • Aktueller Preisvergleichs-Bestpreis: 551 €
  • Tarifeffektivpreis monatlich: -0,26 €
  • Lieferzeit: 1–2 Werktage

Um den MNP-Bonus zu erhalten, muss laut Anbieter innerhalb von 30 Tagen nach erfolgreicher Mitnahme der Rufnummer eine SMS mit dem Text „klarmobil“ an die 72961 gesendet werden. Die Konditionen gelten ausschließlich für Neukunden, die ihre Rufnummer mitbringen.

Zum S25-Bundle-Angebot →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Schnäppchen / Tarife / ...
Weitere Neuigkeiten
Forza Horizon Header
Forza Horizon 6: Hier soll der neue Titel spielen
in Gaming
Apple Iphone 16 Pro Front Header
Vodafone bietet 200 € Apple-Willkommensbonus
in Vodafone
ING Deutschland startet Wero als Echtzeit-Zahlungslösung
in Fintech
HUAWEI WATCH GT 6 Series startet am 19. September
in Wearables
Elektroautos machen 3,3 % des Pkw-Bestands aus
in Mobilität
Android 16 QPR2 Beta 1 veröffentlicht – Verbesserungen für UI, Medien und Entwickler
in Firmware und OS
Philips Hue Luster
Philips Hue iOS 5.49.0: Szenen-Vorschau steuerbar
in Software
Slack Logo Header
Slack beseitigt hartnäckige Bugs in iOS-App
in Software
Xiaomi eröffnet ersten eigenen Store in Deutschland
in Handel
Apple TechWoven: Die neue Zubehör-Ära kommt
in Zubehör