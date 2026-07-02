Fintech

bunq erhöht die Zinsen

Autor-Bild
Von
|
Bunq

Die Neobank bunq bietet seit dem 1. Juli eine „Bonus Rate“ von 3,01 Prozent auf Einlagen bis 100.000 Euro an.

Nach Bankangaben gilt der Zinssatz sowohl für neue als auch für bestehende Nutzer. Die Bonus Rate wird auf Guthaben bis zu einer Höhe von 100.000 Euro gewährt und ist durch die Einlagensicherung abgesichert. Da es sich um einen variablen Zinssatz handelt, ist die Höhe der Verzinsung jedoch nicht dauerhaft garantiert.

Die aktuelle Bonus Rate wird laut bunq bis zum 1. Januar 2027 auf bestehende Einlagen angewendet. Nach diesem Stichtag wird der bis dahin vorhandene Betrag mit der sogenannten Base Rate von 1,51 Prozent verzinst. Neu eingezahlte Beträge können weiterhin von der jeweils gültigen Bonus Rate profitieren.

bunq erklärt die Funktionsweise der neuen Bonus Rate

Nach Angaben des Unternehmens wird die höhere Verzinsung jeweils nur für neue Einzahlungen gewährt, sobald der jährliche Stichtag erreicht ist. Wer beispielsweise 1.000 Euro einzahlt, erhält darauf bis Anfang 2027 die Bonus Rate. Anschließend gilt für diesen Betrag die niedrigere Basisverzinsung.

Die wichtigsten Eckdaten im Überblick:

Die Einlagen auf dem bunq Konto sind nach der Überprüfung der Identität des jeweiligen Users automatisch bis zu 100.000 Euro durch das niederländische Einlagensicherungssystem (DGS) geschützt.

Zu den bunq Sparkonten →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.


mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden Kommentare

Das Kommentieren dieses Beitrags ist momentan nicht möglich.

Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert. Bitte beachte unsere Netiquette.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / bunq erhöht die Zinsen
Weitere Neuigkeiten
1und1 Header Logo
1&1 stellt Mobilfunktarife um und senkt mehrere Preise deutlich
in Tarife
Sommerdeal: mobiFlip Plus dauerhaft günstiger
in Internes
Xbox Series X Mit Controller
Das Ende der Disc: Microsoft will eure Xbox-Spiele digitalisieren
in Gaming
Apple Macbook Pro 2021 Header
MacBook Pro: Apple plant ganz neues Basismodell
in Computer
Samsung Galaxy S24 Ultra Front
„Völlig falsch“: Elon Musk dementiert Pläne für KI-Smartphone
in Smartphones
Apple plant iPad Pro mit M7-Chip für Anfang 2027
in Tablets
Xbox Series X Cooling
Die nächste Xbox kommt vermutlich ohne Laufwerk
in Gaming
Mario Kart World: Update umfasst neue Strecken, Inhalte und Verbesserungen
in Gaming
Surface Geräte Header
Microsoft stellt Surface Go und Surface Laptop Go ein
in Hardware
Der erste BMW iX5 bringt zwei Besonderheiten mit
in Mobilität