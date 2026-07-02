bunq erhöht die Zinsen

Die Neobank bunq bietet seit dem 1. Juli eine „Bonus Rate“ von 3,01 Prozent auf Einlagen bis 100.000 Euro an.

Nach Bankangaben gilt der Zinssatz sowohl für neue als auch für bestehende Nutzer. Die Bonus Rate wird auf Guthaben bis zu einer Höhe von 100.000 Euro gewährt und ist durch die Einlagensicherung abgesichert. Da es sich um einen variablen Zinssatz handelt, ist die Höhe der Verzinsung jedoch nicht dauerhaft garantiert.

Die aktuelle Bonus Rate wird laut bunq bis zum 1. Januar 2027 auf bestehende Einlagen angewendet. Nach diesem Stichtag wird der bis dahin vorhandene Betrag mit der sogenannten Base Rate von 1,51 Prozent verzinst. Neu eingezahlte Beträge können weiterhin von der jeweils gültigen Bonus Rate profitieren.

bunq erklärt die Funktionsweise der neuen Bonus Rate

Nach Angaben des Unternehmens wird die höhere Verzinsung jeweils nur für neue Einzahlungen gewährt, sobald der jährliche Stichtag erreicht ist. Wer beispielsweise 1.000 Euro einzahlt, erhält darauf bis Anfang 2027 die Bonus Rate. Anschließend gilt für diesen Betrag die niedrigere Basisverzinsung.

Die wichtigsten Eckdaten im Überblick:

3,01 Prozent Bonus Rate für Neu- und Bestandskunden

Gültig für Einlagen bis 100.000 Euro

Einlagensicherung ist enthalten

Der Zinssatz ist variabel und kann sich ändern

Die Einlagen auf dem bunq Konto sind nach der Überprüfung der Identität des jeweiligen Users automatisch bis zu 100.000 Euro durch das niederländische Einlagensicherungssystem (DGS) geschützt.

Zu den bunq Sparkonten →

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