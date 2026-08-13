easybank streicht das Kartendoppel bei der Platinum-Karte

Die easybank gibt ihre Platinum-Kreditkarte ab dem 17. August 2026 ausschließlich als Visa aus.

Bei Konten, die ab diesem Stichtag eröffnet werden, entfällt das bisherige Kartendoppel aus Visa und Mastercard. Kunden erhalten dann nur noch eine Visa-Kreditkarte. Die Änderung gilt laut easybank auch dann, wenn auf einzelnen Werbemitteln weiterhin beide Karten dargestellt werden.

Für Bestandskunden mit bereits ausgegebener Mastercard ändert sich nichts. Diese Karten behalten nach Angaben der Bank ihre vollständige Gültigkeit und können weiterhin uneingeschränkt genutzt werden.

easybank Platinum mit 50 Euro Startbonus

Zusätzlich wird die easybank Platinum derzeit mit einem Startbonus von 50 Euro angeboten. Für den Bonus müssen Kunden der Zusendung von Produktinformationen per E-Mail und/oder Push-Nachricht zustimmen und innerhalb von vier Wochen nach Erhalt der Karte mindestens 100 Euro Kartenumsatz erreichen.

Die Voraussetzungen für den Startbonus:

50 Euro Startbonus

Einwilligung in E-Mail und/oder Push-Nachrichten

Mindestens 100 Euro Kartenumsatz

Umsatz innerhalb von vier Wochen nach Kartenerhalt

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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