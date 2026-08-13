Homematic IP macht Unterputzdosen jetzt smart

Das Smart-Home-Unternehmen eQ-3 bringt zwei kompakte Homematic IP Schaltaktoren für die smarte Nachrüstung in Unterputzdosen auf den Markt.

Die neuen Modelle sind für Standard-Unterputzdosen mit 68 Millimetern Durchmesser konzipiert und schalten Verbraucher mit bis zu 6 A. Federkraft-Steckklemmen auf der Vorderseite sollen die Installation bei engen Platzverhältnissen erleichtern.

Homematic IP Schaltaktoren starten ab 29,95 Euro

Nach Angaben von eQ-3 lassen sich angeschlossene Geräte per Homematic IP App, Funktaster, Fernbedienung sowie über Amazon Alexa und Google Home steuern. Auch Automatisierungen und die Regelung von Infrarot-Heizplatten in Verbindung mit Wandthermostaten sind möglich.

Die wichtigsten Unterschiede im Überblick:

Für Push-to-Pair wird laut Hersteller keine Zentrale und kein Gateway benötigt. Beide Aktoren sind ab sofort online, in ausgewählten Baumärkten und bei Homematic IP Fachhandwerkspartnern erhältlich.

Ich halte die kompakten Aktoren vor allem für Bestandsgebäude für interessant. Gerade dort entscheidet der verfügbare Platz in der Unterputzdose oft darüber, wie unkompliziert eine smarte Nachrüstung gelingt.

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