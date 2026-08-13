Homematic IP macht Unterputzdosen jetzt smart
Das Smart-Home-Unternehmen eQ-3 bringt zwei kompakte Homematic IP Schaltaktoren für die smarte Nachrüstung in Unterputzdosen auf den Markt.
Die neuen Modelle sind für Standard-Unterputzdosen mit 68 Millimetern Durchmesser konzipiert und schalten Verbraucher mit bis zu 6 A. Federkraft-Steckklemmen auf der Vorderseite sollen die Installation bei engen Platzverhältnissen erleichtern.
Homematic IP Schaltaktoren starten ab 29,95 Euro
Nach Angaben von eQ-3 lassen sich angeschlossene Geräte per Homematic IP App, Funktaster, Fernbedienung sowie über Amazon Alexa und Google Home steuern. Auch Automatisierungen und die Regelung von Infrarot-Heizplatten in Verbindung mit Wandthermostaten sind möglich.
Die wichtigsten Unterschiede im Überblick:
- Schaltaktor mit 6 A für 29,95 Euro UVP
- Variante mit Tastereingang für 39,95 Euro UVP
- Bestehende Schalter und Taster können weiter genutzt werden
- Push-to-Pair verbindet bis zu vier kompatible Geräte direkt
Für Push-to-Pair wird laut Hersteller keine Zentrale und kein Gateway benötigt. Beide Aktoren sind ab sofort online, in ausgewählten Baumärkten und bei Homematic IP Fachhandwerkspartnern erhältlich.
Ich halte die kompakten Aktoren vor allem für Bestandsgebäude für interessant. Gerade dort entscheidet der verfügbare Platz in der Unterputzdose oft darüber, wie unkompliziert eine smarte Nachrüstung gelingt.
mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗
Kauft das alles nicht – nur bis zur Dose laufen bringt Kraft
Ich würde heute nur noch fertige smarte Schalter kaufen, da das fummeln mit den Kabeln und dem Platz ein Krampf ist.