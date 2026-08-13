Volvo bewertet jetzt das Fahrverhalten seiner Fahrer

Volvo Cars führt mit dem Safety Coach eine App ein, die das individuelle Fahrverhalten analysiert und einen persönlichen Score erstellt.

Der Safety Coach startet zunächst in Schweden und Norwegen. Die gemeinsam mit Cambridge Mobile Telematics entwickelte Anwendung wertet verschiedene Fahrparameter aus und zeigt die Ergebnisse in der Volvo Cars App sowie im Infotainment-System an.

Die Nutzung ist freiwillig. Fahrer können zusätzlich zustimmen, ihre Daten an verbundene Versicherer weiterzugeben. In Schweden und Norwegen soll Volvia sicheres Fahrverhalten mit niedrigeren Versicherungsprämien belohnen. Hierzulande erkennt man ein ähnliches Angebot als Telematik Plus bei der HUK-COBURG.

Volvo Safety Coach startet für zahlreiche Modelle ab 2020

Zum Start unterstützt Volvo mehrere Baureihen mit Google-basiertem Infotainment:

XC40, EX40, EC40, S60 und V60

XC60, EX60, XC90 und V90

EX90 und ES90

Fahrzeuge ab Modelljahr 2020

Der individuelle Score basiert laut Volvo unter anderem auf dem Sicherheitswissen aus der eigenen Unfallforschung. CMT liefert den Algorithmus. Geschwindigkeitsbegrenzungen stammen teilweise aus OpenStreetMap.

Nach dem Start in Skandinavien ist die Einführung auch in den USA und weiteren europäischen Märkten geplant.

Ich finde den Ansatz interessant, weil Volvo Fahrdaten damit stärker zur direkten Rückmeldung an den Fahrer nutzt. Besonders spannend wird aber, wie attraktiv niedrigere Versicherungsbeiträge im Gegenzug für die freiwillige Weitergabe persönlicher Fahrdaten tatsächlich sind.

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