Hotel-Ranking zeigt: Hilton punktet bei Gen Z und Millennials, Best Western bei Boomern+

Das YouGov Hotel Ranking 2026 zeigt deutliche Unterschiede bei der Markenwahl zwischen den Generationen in Deutschland.

Hilton profitiert besonders von jüngeren Reisenden. Die Marke erreicht laut YouGov bei Gen Z eine Consideration von 31,9 Prozent und bei Millennials 32,1 Prozent. Bei Boomern+ sinkt der Wert dagegen auf 22,5 Prozent.

Best Western zeigt das umgekehrte Bild. Bei Boomern+ erreicht die Marke 30,3 Prozent und bei Gen X 29,4 Prozent. Holiday Inn kommt bei Millennials auf 30 Prozent und führt mit 29,8 Prozent sogar die Auswahl der Gen X an.

Hotel-Ranking 2026 zeigt klare Unterschiede nach Alter

Alle Hotelmarken und Consideration-Werte nach Generation:

Hilton: Gen Z 31,9 %, Millennials 32,1 %, Gen X 27,1 %, Boomer+ 22,5 %

Gen Z 31,9 %, Millennials 32,1 %, Gen X 27,1 %, Boomer+ 22,5 % Best Western: Gen Z 13,4 %, Millennials 25,3 %, Gen X 29,4 %, Boomer+ 30,3 %

Gen Z 13,4 %, Millennials 25,3 %, Gen X 29,4 %, Boomer+ 30,3 % Holiday Inn: Gen Z 23,5 %, Millennials 30,0 %, Gen X 29,8 %, Boomer+ 19,8 %

Gen Z 23,5 %, Millennials 30,0 %, Gen X 29,8 %, Boomer+ 19,8 % Ibis: Gen Z 20,9 %, Millennials 27,8 %, Gen X 27,3 %, Boomer+ 22,1 %

Gen Z 20,9 %, Millennials 27,8 %, Gen X 27,3 %, Boomer+ 22,1 % Marriott: Gen Z 15,8 %, Millennials 25,0 %, Gen X 25,8 %, Boomer+ 20,1 %

Gen Z 15,8 %, Millennials 25,0 %, Gen X 25,8 %, Boomer+ 20,1 % B&B HOTELS: Gen Z 25,1 %, Millennials 25,5 %, Gen X 24,7 %, Boomer+ 15,0 %

Gen Z 25,1 %, Millennials 25,5 %, Gen X 24,7 %, Boomer+ 15,0 % Motel One: Gen Z 15,3 %, Millennials 26,4 %, Gen X 27,6 %, Boomer+ 14,9 %

Gen Z 15,3 %, Millennials 26,4 %, Gen X 27,6 %, Boomer+ 14,9 % Steigenberger: Gen Z 6,8 %, Millennials 17,8 %, Gen X 26,6 %, Boomer+ 23,1 %

Gen Z 6,8 %, Millennials 17,8 %, Gen X 26,6 %, Boomer+ 23,1 % Radisson Blu: Gen Z 13,8 %, Millennials 21,8 %, Gen X 22,9 %, Boomer+ 18,3 %

Gen Z 13,8 %, Millennials 21,8 %, Gen X 22,9 %, Boomer+ 18,3 % Mercure: Gen Z 10,6 %, Millennials 16,5 %, Gen X 22,9 %, Boomer+ 18,7 %

Die Altersgruppen im YouGov-Ranking:

Gen Z: geboren 1997 oder später, im Jahr 2026 also überwiegend bis etwa 29 Jahre alt

geboren 1997 oder später, im Jahr 2026 also überwiegend bis etwa 29 Jahre alt Millennials: geboren 1981 bis 1996, im Jahr 2026 etwa 30 bis 45 Jahre alt

geboren 1981 bis 1996, im Jahr 2026 etwa 30 bis 45 Jahre alt Gen X: geboren 1965 bis 1980, im Jahr 2026 etwa 46 bis 61 Jahre alt

geboren 1965 bis 1980, im Jahr 2026 etwa 46 bis 61 Jahre alt Boomer+: geboren vor 1964, im Jahr 2026 überwiegend 63 Jahre oder älter

Auch die Breite der Hotelauswahl unterscheidet sich. Nach Angaben von YouGov konzentrieren sich Gen Z und Boomer+ stärker auf einzelne Marken. Millennials und Gen X ziehen dagegen eine größere Zahl der untersuchten Hotelmarken in Betracht.

Die Daten stammen aus dem YouGov BrandIndex und wurden vom 1. Juli 2025 bis 30. Juni 2026 erhoben. Befragt wurden Erwachsene in Deutschland, die wahrscheinlich innerhalb der kommenden zwölf Monate ein Hotel buchen.

Ich finde vor allem spannend, wie deutlich sich die bekannten Hotelmarken je nach Alter verschieben. Für Hotelketten dürfte deshalb nicht nur die Gesamtbekanntheit zählen, sondern zunehmend auch die Frage, welche Generation sie tatsächlich erreicht.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗