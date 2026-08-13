Qualcomm Snapdragon C: Neuer Chip für günstige PCs

Qualcomm hat neue technische Details zur Snapdragon-C-Plattform für Notebooks im Einstiegssegment veröffentlicht.

Die Plattform richtet sich insbesondere an Schüler, Familien und kleine Unternehmen. Qualcomm setzt dabei auf eine Achtkern-CPU, integrierte Grafik, eine eigene NPU für KI-Funktionen und moderne Funkstandards.

Snapdragon C mit acht Kernen und Wi-Fi 6E

Die Qualcomm-Kryo-CPU arbeitet mit bis zu 3,0 GHz und wird im 6-Nanometer-Verfahren gefertigt. Hinzu kommen eine Adreno-A643-GPU mit bis zu 900 MHz sowie eine Hexagon-NPU. Beim Arbeitsspeicher unterstützt die Plattform unter anderem LPDDR5x mit bis zu 6.400 MT/s.

Zu den weiteren technischen Daten gehören:

Wi-Fi 6E und Bluetooth 6.0

FHD+-Displays mit bis zu 120 Hz

ein externes 4K-Display mit 60 Hz

USB-A und USB-C nach USB 3.1

PCIe 3.0 und UFS 3.1 für Speicher

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Qualcomm hebt zudem eine lange Akkulaufzeit sowie einen kühlen und leisen Betrieb hervor. Konkrete Laufzeitwerte nennt das Unternehmen allerdings nicht. Auch Preise oder erste Geräte mit Snapdragon C werden noch nicht genannt.

Ich finde vor allem interessant, dass Qualcomm seine Snapdragon-PC-Plattform damit gezielt nach unten erweitert und künftig auch bei günstigeren Windows-Notebooks stärker vertreten sein könnte.

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