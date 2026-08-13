Škoda Epiq First Edition: Bestellstart für das 211-PS-Sondermodell

Der Škoda Epiq 55 First Edition ist ab sofort mit 211 PS und bis zu 430 Kilometern Reichweite ab 38.950 Euro bestellbar.

Škoda erweitert das Angebot seines neuen Elektro-Crossovers Epiq um eine limitierte First Edition. Sie kombiniert den stärksten verfügbaren Antrieb mit exklusiven Designmerkmalen in Schwarz und Orange.

Zur Serienausstattung gehören unter anderem Matrix-LED-Scheinwerfer, beheizbare Vordersitze und ein beheizbares Lenkrad. Hinzu kommen eine 2-Zonen-Climatronic, KESSY, eine Rückfahrkamera und die Phonebox mit induktiver Ladefunktion.

Škoda Epiq First Edition mit 55-kWh-Batterie

Die wichtigsten Daten der First Edition im Überblick:

155 kW (211 PS) und 290 Nm Drehmoment

55-kWh-Antriebsbatterie

bis zu 430 Kilometer Reichweite

Stromverbrauch kombiniert: 14,1 kWh/100 km

Preis ab 38.950 Euro

Auffällig sind orange Akzente an Außenspiegeln, Karosserie und den schwarzen 20-Zoll-Rädern. Auch im Innenraum setzt Škoda mit orangefarbenen Sicherheitsgurten und Kontrastnähten eigene Akzente. Serienmäßig kommt das Sondermodell in Marble-Grau.

Der Epiq basiert als erstes Škoda-Modell auf der neuen MEB+-Plattform. Zugleich ist er das erste vollelektrische Fahrzeug der Marke mit Frontantrieb. Neben der First Edition bleiben die Ausstattungslinien Essence und Selection bestellbar.

Ich finde die First Edition vor allem für Käufer interessant, die ohnehin zum stärksten Epiq greifen wollen. Der Aufpreis dürfte sich aber nur lohnen, wenn die zusätzliche Ausstattung und das auffällige Design tatsächlich gefragt sind.

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