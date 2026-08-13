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GTA 6 Preview: Der Deal mit Netflix wird klarer

Oliver Schwuchow
Von
2 Kommentare

Rockstar überraschte uns alle, als man bekannt gab, dass es die erste gute Preview für GTA 6 am 27. August für ein paar Stunden exklusiv bei Netflix geben wird. Viele dachten, dass Netflix nur sehr viel Geld bezahlt hat, aber es steckt mehr dahinter.

Vor ein paar Tagen machte Take-Two-Chef Strauss Zelnick klar, dass wir es nach dem „ausführlichen Blick“ bei Netflix „verstehen“ werden und befeuerte damit die Vermutung, dass Netflix womöglich eine Dokumentation passend zum Spiel bringt.

Und ein Platzhalter bei Netflix macht das Bild klarer:

Netflix page in Portugal for GTA VI showed what looks like episode placeholders… (already removed)
byu/Responsible_Today658 inGTA6unmoderated

Für kurze Zeit waren bei Netflix in Portugal drei Platzhalter für GTA 6 zu sehen, was dafür spricht, dass nicht nur ein ausführlicher Blick kommt. Man hat den Fans eine „signifikante Marketingkampagne“ versprochen und eine eigene Doku wäre definitiv ein neues Level. Und es würde erklären, warum man sich Netflix geschnappt hat.

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  1. Kurt 🔆
    sagt am

    ich bin wahnsinnig auf das Sounddesign des Spiels gespannt. die Umgebung, die allgemeinen Autosound, die Waffen.. bei unbegrenztem Budget sollte da einiges möglich sein

    Antworten
  2. Valentin 🪴
    sagt am

    Ich weiß das Thema wird kontrovers diskutiert, aber ich würde mich über eine ausführliche Dokumentation mit Hintergrund berichten. Auf jeden Fall sehr freuen. Ich meine, es ist seit Jahren ein Running Gag, und es gibt viele Fans weltweit.

    Antworten

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