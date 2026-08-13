GTA 6 Preview: Der Deal mit Netflix wird klarer

Rockstar überraschte uns alle, als man bekannt gab, dass es die erste gute Preview für GTA 6 am 27. August für ein paar Stunden exklusiv bei Netflix geben wird. Viele dachten, dass Netflix nur sehr viel Geld bezahlt hat, aber es steckt mehr dahinter.

Vor ein paar Tagen machte Take-Two-Chef Strauss Zelnick klar, dass wir es nach dem „ausführlichen Blick“ bei Netflix „verstehen“ werden und befeuerte damit die Vermutung, dass Netflix womöglich eine Dokumentation passend zum Spiel bringt.

Und ein Platzhalter bei Netflix macht das Bild klarer:

Für kurze Zeit waren bei Netflix in Portugal drei Platzhalter für GTA 6 zu sehen, was dafür spricht, dass nicht nur ein ausführlicher Blick kommt. Man hat den Fans eine „signifikante Marketingkampagne“ versprochen und eine eigene Doku wäre definitiv ein neues Level. Und es würde erklären, warum man sich Netflix geschnappt hat.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗