Unterhaltung

Anime, Arztserien und mehr: Zattoo baut Angebot aus

René Hesse
Von
Zattoo (KI)

Zattoo erweitert sein kostenloses FAST-Angebot um vier neue Sender für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Neu verfügbar sind Herzfrequenz, ZDF zu Hause, H2O & Friends und AKIBA ANIME. Die Sender decken Arztserien, Wohnen und Garten, Teen-Fantasy sowie Anime ab und laufen als lineare, werbefinanzierte Streamingkanäle.

Besonders umfangreich fällt das Startangebot aus. Herzfrequenz bringt laut Zattoo acht Serien mit 40 Staffeln und mehr als 600 Episoden. AKIBA ANIME startet mit rund 450 Folgen.

Die vier neuen FAST Channels bei Zattoo

Das bieten die neuen Sender zum Start:

  • Herzfrequenz: mehr als 600 Episoden aus dem ZDF-Studios-Portfolio
  • ZDF zu Hause: 259 Episoden und mehr als 150 Stunden Programm
  • H2O & Friends: 367 halbstündige Formate rund um Teen- und Fantasyserien
  • AKIBA ANIME: rund 450 Episoden, darunter Demon Slayer und Haikyu!!

Zu den weiteren bekannten Titeln gehören Der Landarzt, Dr. Klein, H2O – Plötzlich Meerjungfrau und Sword Art Online. PLAION PICTURES betreut ZDF zu Hause und H2O & Friends bei Management, Distribution und Vermarktung.

Ich halte den Ausbau für sinnvoll. Gerade FAST Channels können bekannte Serien ohne zusätzliche Abos leicht zugänglich machen. Mit vier klar unterschiedlichen Themen dürfte Zattoo zudem eine recht breite Zielgruppe erreichen.

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