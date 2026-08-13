Mobilität

Deutsche Bahn führt Bodycams für Servicemitarbeiter ein

René Hesse
Von
5 Kommentare
Bild: Deutsche Bahn AG / Philipp Trocha

Die Deutsche Bahn stattet ab sofort 2.700 Mitarbeiter im Bahnhofsservice schrittweise mit Bodycams aus.

Die Nutzung bleibt auch hier freiwillig. Erste Geräte sind unter anderem an den Hauptbahnhöfen Frankfurt am Main und Bielefeld im Einsatz. Vor der Nutzung erhalten die Mitarbeiter Schulungen zu Rechtsgrundlagen, Kennzeichnung und Bedienung, heißt es von der Bahn.

Deutsche Bahn reagiert auf steigende Zahl von Angriffen

Nach Angaben der Deutschen Bahn sollen Bodycams Konflikte deeskalieren und Übergriffe verhindern. Sicherheitsmitarbeiter nutzen die Kameras bereits seit mehreren Jahren.

Bild: Deutsche Bahn AG / Philipp Trocha

Die aktuellen Zahlen zeigen das Ausmaß der Gewalt:

  • 50 Übergriffe auf Servicemitarbeiter an Bahnhöfen im ersten Halbjahr 2026
  • rund 300 Angriffe auf Sicherheitskräfte in Zügen oder Bahnhöfen
  • 989 Angriffe auf Mitarbeiter von DB Regio
  • davon 781 Fälle einfacher und 22 Fälle schwerer Körperverletzung

An 50 Bahnhöfen steht zusätzlich ein sogenannter Prio-Ruf zur Verfügung, mit dem Mitarbeiter unauffällig Sicherheitskräfte anfordern können. Der Bodycam-Ausbau ist Teil eines gemeinsamen Sicherheitsaktionsplans von Bahn, Bund, Ländern und Verkehrsbranche. Zuvor hatte die Bahn bereits Bodycams im Fernverkehr eingeführt, neuerdings auch mit Ton.

Ich halte den Schritt angesichts der hohen Angriffszahlen für nachvollziehbar. Bodycams allein lösen das Problem zwar nicht, können aber zusammen mit mehr Präsenz und schnellen Hilferufen einen sinnvollen zusätzlichen Schutz bieten.

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  1. Maximilian ♾️
    sagt am

    Traurig das sowas heutzutage nötig ist

    Antworten
    1. Alfons 🌀
      sagt am zu Maximilian ⇡

      War auch mein erster Gedanke.
      Schaurn wir mal, wie sich das entwickelt und ob es die erhoffte Änderung bringt.
      Als Schaffner arbeiten ist nicht ganz ohne

      Antworten
    2. Sebastian 🌟
      sagt am zu Maximilian ⇡

      Nennen wir das Kind doch beim Namen: Männer. Nichts anderes ist schuld an diesen Zuständen. Alles andere wäre höchst demokratiefeindlich!

      Antworten
      1. Maximilian ♾️
        sagt am zu Sebastian ⇡

        Weil Frauen deiner Ansicht nach nicht gewalttätig sein können?

        Antworten
        1. Hazz 🔅
          sagt am zu Maximilian ⇡

          Ganz Unrecht hat er nicht. Man sollte sicherlich nicht verallgemeinern, es werden aber vermutlich 90% Männer sein.

          Antworten

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