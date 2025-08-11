bunq startet Krypto-Handel in Deutschland

Die Neobank bunq erweitert ihr Angebot um den Krypto-Handel in Deutschland. Nach der Einführung in mehreren EU-Ländern können nun auch deutsche Kunden Kryptowährungen direkt über die bunq-App kaufen und verwalten. Dabei bündelt die Bank klassische Bankdienstleistungen, Sparfunktionen und Krypto-Investments in einer Anwendung.

Integration in bestehende bunq App-Struktur

Investitionen sind ab einem Euro möglich und werden direkt vom verbundenen Bankkonto abgebucht. Der Kauf erfolgt ohne Zeitverzögerung und die erworbene Kryptowährung erscheint unmittelbar im digitalen Wallet des Nutzers.

Für den Handel kooperiert bunq mit der in der EU regulierten Handelsplattform Kraken, die über eine Lizenz gemäß der Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) verfügt. Das Angebot umfasst mehr als 350 Kryptowährungen, darunter etablierte wie Bitcoin, Ethereum und Solana.

