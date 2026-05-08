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C24 Bank schließt Standort, Polizei vor Ort und viele offene Fragen

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Die C24 Bank hat ihren Standort in Mainz überraschend geschlossen und Beschäftigten den Zutritt verweigert.

Die Niederlassung der C24 Bank in Mainz ist nach Angaben des SWR kurzfristig geschlossen worden. Rund 70 Beschäftigte durften ihre Büros am Donnerstagmorgen nicht mehr betreten. Am Eingang hing ein Hinweis auf die Schließung der Gesellschaft. Laut der Gewerkschaft ver.di seien viele Mitarbeiter von der Situation überrascht worden.

Nach Angaben von ver.di durften Beschäftigte persönliche Gegenstände nur in Begleitung einer Führungskraft aus den Büros holen. Für Medikamente oder andere wichtige Dinge seien teilweise Nachweise verlangt worden. Polizei und Ordnungsamt waren ebenfalls vor Ort. Die Polizei erklärte laut SWR, man habe Beschäftigte dabei unterstützt, Zugang zu ihrem Eigentum zu erhalten.

C24 Bank bestätigt sofortige Einstellung des Betriebs

Die Bank bestätigte dem SWR die Schließung des Geschäftsbereichs in Mainz. Ein Sprecher erklärte laut Unternehmensangaben, der Betrieb des C24 Bankenservices sei aus wirtschaftlich strategischen Gründen mit sofortiger Wirkung eingestellt worden. Weitere Details nannte das Unternehmen zunächst nicht.

Ver.di vermutet einen Zusammenhang mit der geplanten Gründung eines Betriebsrates am Standort Mainz. Konkrete Belege dafür gibt es bislang nicht. Ich finde vor allem bemerkenswert, wie abrupt die Schließung für die Beschäftigten offenbar umgesetzt wurde und dass selbst persönliche Gegenstände nur eingeschränkt zugänglich waren.

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6. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Tiefflieger 👋
    sagt am

    Und die Commerzbank streicht auch 3000 Stellen ohne Übernahme.

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