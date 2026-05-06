ING Tagesgeld: Mehr Zinsen für viele Bestandskunden

Die ING zahlt aktuell nicht nur neuen Kunden höhere Zinsen aufs Tagesgeldkonto, sondern bietet diese Aktion auch vielen Bestandskunden an.

Die Aktion richtet sich an Kunden, die bis zum 26. Mai 2026 mindestens 2.500 Euro von einer anderen Bank auf ihr Extra-Konto überweisen und von der ING per Direktnachricht über diese Aktion informiert werden. So heißt es:

Sie können an der Zinsaktion nur dann teilnehmen, wenn Sie am 06.05. eine Benachrichtigung zur Aktion in Ihrer Post-Box erhalten haben.

Laut der Bank gilt der Aktionszins von 3,20 Prozent pro Jahr für einen Zeitraum von vier Monaten und ausschließlich für neu eingezahlte Beträge.

Die maximale Summe, die von der Aktion profitiert, liegt bei 250.000 Euro. Ein- und Auszahlungen innerhalb des Aktionszeitraums werden miteinander verrechnet, wodurch sich die tatsächlich verzinste Summe verändern kann.

ING Extra-Konto: Bedingungen für den Aktionszins im Überblick

Wichtige Voraussetzungen:

Mindestens 2.500 Euro Überweisung von externer Bank

Geldeingang bis spätestens 26. Mai 2026

Verzinsung für vier Monate auf neues Guthaben

Maximal 250.000 Euro werden berücksichtigt

Falls eine direkte Überweisung nicht möglich ist, kann laut ING auch der Umweg über das eigene Girokonto genutzt werden. Entscheidend ist, dass es sich um frisches Kapital handelt, das zuvor nicht bei der Bank lag. Die anderen aktuell laufenden Aktionen der ING findet ihr ebenfalls online.

Zum ING-Tagesgeld →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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