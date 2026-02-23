Call of Duty: Microsoft möchte eine neue Strategie implementieren

Das aktuelle Call of Duty von Ende 2025 kam so schlecht an, dass es endlich mal ein Umdenken bei Microsoft geben wird, man kündigte ja schon, wenn auch ohne große Details, eine überarbeitete Strategie an. Nächstes Jahr könnte es sogar mal wieder eine neue Marke für die durchaus erfolgreiche Activision-Marke geben.

Laut „TheGhostOfHope“, einer bekannten COD-Quelle, möchte Microsoft, dass man, dass Activision „agiler wird und sich weniger an jährliche Veröffentlichungen bindet“. Es wäre daher denkbar, dass man kein neues COD für Ende 2026 plant, GTA 6 aus dem Weg geht und zwei Spiele für die neue Xbox (Ende 2027) bringt.

Bisher sei es noch „eine Idee, die intern kursiert“, aber es passt zu den offiziellen Aussagen und anderen Gerüchten, Microsoft geht die Sache mit Call of Duty wohl endlich an und im besten Fall resultiert das in einer besseren Qualität. Hoffentlich, und das ist meine Hoffnung, bekommen wir auch wieder gute Singleplayer-Spiele.