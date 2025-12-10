Gaming

Neue Ära für Call of Duty: Entwickler ändern die Strategie

In den letzten Jahren gab es an der Strategie von Activision immer wieder Kritik, denn Call of Duty ist finanziell erfolgreich, aber die Spiele wurden immer schlechter. Und in diesem Jahr gab es mit Battlefield dann endlich mal ernste Konkurrenz.

Diese hat unter anderem dafür gesorgt, dass das aktuelle Call of Duty nicht wie erwartet ankommt und darauf reagiert man. Es wird „keine aufeinanderfolgenden Veröffentlichungen von Modern Warfare- oder Black Ops-Spielen mehr geben“.

Man möchte sicherstellen, dass man „jedes Jahr ein absolut einzigartiges Erlebnis bieten kann“ und will wieder „bedeutende Innovationen vorantreiben“. Über diese neuen Pläne wollten die Entwickler zum heutigen Zeitpunkt aber nicht sprechen.

Es soll „eine neue Ära für Call of Duty“ kommen und man glaubt, dass die besten Tage noch vor der Marke liegen. Vielleicht nimmt man sich auch mal ein Jahr und denkt über alles nach, nächsten Herbst steht sowieso GTA 6 komplett im Fokus.

