Call of Duty 2027: Neustart mit neuer Marke geplant

Call of Duty bekam in den letzten Jahren viel Kritik, weil man die Spiele ausreizte und immer mehr auf Qualität verzichtete. Doch man machte weiter wie bisher, weil es keine gute Konkurrenz gab. In diesem Jahr änderte sich das mit Battlefield 6.

Daher kündigten die Entwickler vor ein paar Tagen an, dass man vom üblichen Muster abrückt und eine neue Ära für Call of Duty plant. Diese könnte schon 2027 starten, denn Sledgehammer entwickelt wohl eine ganz neue Marke für das Spiel.

Zwei Quellen, TheGhostOfHope und CharlieIntel, haben diese Woche behauptet, dass Activision eine neue Untermarke für Call of Duty 2027 geplant hat, es gibt also kein Modern Warfare oder Black Ops und auch keine andere alte CoD-Marke.

Man möchte neu starten, mit frischen Gesichtern. Die beiden Quellen sind sich aber uneinig, in welcher Zeit das neue Call of Duty spielt, die eine spricht von Ende der 90er oder Anfang 2000, die andere von einer „modernen Umgebung“. Sicher sind sie sich aber, dass das neue Call of Duty für 2027 einen neuen Weg einschlägt.

